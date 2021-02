Polscy lekkoatleci w formie przed najważniejszą imprezą zimy

Ostatnim testem przed najważniejszą imprezą zimy były mistrzostwa kraju. Sezon pokazuje, że nasza kadra wciąż jest mocna siłą doświadczonych gwiazd. Kandydatami do walki o podium będą Michał Haratyk (pchnięcie kulą), Piotr Lisek (skok o tyczce), Adam Kszczot (800 m) czy Marcin Lewandowski (1500 m), którzy podczas ME od lat są polską polisą na medale.

Nie wiadomo, co z Rosjanami, bo światowa federacja wciąż nie wznowiła programu ANA, dzięki któremu mogli brać udział w międzynarodowych zawodach jako atleci neutralni, a termin zgłoszeń zawodników do HME upływa w środę. Decyzji wypatrują przede wszystkim Andżelika Sidorowa (skok o tyczce) i Maria Lasitskene (skok wzwyż), które są tej zimy wiceliderkami światowych list.

Trudno powiedzieć, że Kobielski oszukał. POLADA wykryła w jego próbce substancję z grupy nadużywanych, czyli kokainę, heroinę, MDA (ekstazy) lub THC (marihuana). To używki, a nie twardy doping. Za takie wykroczenie grozi od trzech miesięcy do dwóch lat zawieszenia.

Kobielski, aby zyskać łagodniejszy wyrok, musi udowodnić, że do naruszenia przepisów doszło poza zawodami oraz wyjaśnić okoliczności zajścia. Najlepiej, aby wskazał, gdzie i jak przyjął niedozwoloną substancję. Jeśli jego zeznania będą zgodne z wynikami kontroli, prawdopodobnie wróci do rywalizacji na stałe, bo do naruszenia doszło w ubiegłym roku i część kary już odcierpiał.