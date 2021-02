Copernicus Cup. Zlot gwiazd w Toruniu

Zawody organizowane w Toruniu jako część World Athletics Indoor Tour są jednym z pięciu najważniejszych mityngów pod dachem. Rok temu pod toruńskim niebem latał tyczkarz Armand Duplantis, który podbił serca kibiców i pobił rekord świata. Teraz może to być wieczór Hollowaya. Amerykanin kilka dni temu pokonał 60 m ppł. w czasie 7.32 i do 27-letniego rekordu świata Colina Jacksona zabrakło mu dwóch setnych sekundy.

Holloway na Uniwersytecie Floryda trenuje z pływackim mistrzem świata Caelebem Dresselem, a co środę pracuje jako wolontariusz w szkole podstawowej. Jak sam twierdzi, był zbyt samolubny na karierę w futbolu amerykańskim. – Biegam po to, żeby zdobywać medale. Wierzę, że rekordy przyjdą dzięki temu same. Jackson, którego wynik ścigam, jest moim mentorem – przyznaje Amerykanin.

– Grant jest silny i ma dużą moc, co pozwala mu biegać dobrze technicznie. Motoryka jest jego największym atutem. Podpatrzyłem u niego, że wchodzi do bloków nogą, która jest z przodu, co zmienia czucie mięśniowe przed startem. Sam zacząłem tak robić – przyznaje w rozmowie z „Rz" Damian Czykier, który tej zimy atakuje rekord Polski (7.51). Tym razem w Toruniu zabraknie niestety kibiców, którzy tak fantastycznie dopingowali Duplantisa. – To po prostu okropne – nie kryje Holloway.