Za Rosją nikt nie płacze

Zarząd RUSAF do dymisji podał się we wtorek po spotkaniu z ministrem sportu Olegiem Matycynem. Teraz Rosjanie mają się przyznać do manipulacji w sprawie Łysenki. To jedyna szansa, żeby wrócić do łask World Athletics. Światowa Agencja Dopingowa (WADA) na podobny gest dotyczący skandalu dopingowego na igrzyskach w Soczi wciąż czeka.