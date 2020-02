Koronawirus w Chinach: Halowe MŚ odwołane

Z obawy o zdrowie zawodników władze światowej lekkiej atletyki przełożyły MŚ na przyszły rok. Jak na sezon halowy miały być rozegrane późno, bo dopiero od 13 do 15 marca. Poprzednie w Birmingham odbyły się w pierwszy weekend marca. Część zawodników od samego początku nie uwzględniała ich w swoich planach. Adam Kszczot mówił, że do Nankinu się nie wybiera.

Podobnego zdania jest były świetny kulomiot, obecnie wiceprezes PZLA Tomasz Majewski. – Sam termin rozegrania zawodów od początku nie był zbyt szczęśliwy, bo sezon letni przychodzi w tym roku dość szybko i to już większości sportowców nie pasowało. Gdyby HMŚ zostały przeniesione w inne miejsce i rozegrane dwa tygodnie później, też byłoby ciężko wszystko pogodzić, można powiedzieć, że traciłoby to sens. Właściwie byłby to już początek sezonu letniego, w Australii zaplanowane są mityngi. Dla tych, którzy poważnie się przygotowywali, brak startu to strata. Większość naszej kadry nie chciała jednak startować w Nankinie. Dla nich to dobra wiadomość. Więcej czasu będzie na przygotowania do igrzysk. Jakoś strasznie odwołania Nankinu nie żałujemy – podkreśla Majewski.