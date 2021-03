Mistrzostwa Europy. Srebrna kula Michała Haratyka

Konkurs stał na solidnym, europejskim poziomie. Rekord Portugalii już w drugiej kolejce pobił Francisco Belo (21.28 m), który po swojej próbie oszalał z radości, ale życiowy wynik nie dał mu medalu. 29-latek spadał w klasyfikacji kolejka po kolejce i zajął czwarte miejsce. Brąz zdobył Chorwat Filip Mihaljević (21.31 m), dla którego to pierwszy seniorski medal w karierze.

Rekord Szwecji w rywalizacji kulomiotek pobiła Fanny Rose (19.29 m), ale kilka minut później po mistrzowsku odpowiedziała jej liderka europejskich list Auriol Dongmo (19.34 m). Portugalka nie tylko zdobyła tytuł, ale zasłużyła także na brawa dwukrotnego mistrza olimpijskiego Tomasza Majewskiego, który oglądał jej popis z wysokości trybuny prasowej.

The first champion of #Torun2021! ??



Auriol Dongmo ???? blasts out to 19.34m to become the first Portuguese athlete to win a European indoor shot put title. ??



And a brilliant silver for Fanny Roos with a Swedish ???? record of 19.29m! pic.twitter.com/DvU6QVvDq8