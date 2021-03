Paweł Wojciechowski ciągle śpi

Poranna sesja była wymagająca także dla innych polskich tyczkarzy. Piotr Lisek dwa razy strącał poprzeczkę, po udanej próbie na 5.60 m demonstracyjnie otarł pot z czoła. 28-latek awansował jednak do niedzielnego finału. Tak samo, jak mistrz Europy z Amsterdamu (2016) Robert Sobera. Eliminacji nie przebrnął między innymi wysoko skaczący tej zimy Niemiec Torben Blech.

Marcin Lewandowski i Michał Rozmys, po dwóch trudnych startach w dwa dni, zrezygnowali z rywalizacji w biegu na 3000 metrów. Prawdopodobnie podjęli dobrą decyzję, bo awans do finału wymagałby pobicia rekordu Polski o blisko trzy sekundy. Faworytem niedzielnej walki o złoto będzie Norweg Jakob Ingebrigtsen, który w eliminacjach pobiegł spokojnie i miał dziewiąty czas poranka.

- To była bardzo długa noc. Zostałem na hali do późna, spałem może 6-7 godzin. Marcin to świetny rywal i wielki biegacz. Dziś zrezygnował, bo był zmęczony, ale przed nami jeszcze w pojedynków. Obaj się szanujemy, rozmawialiśmy już o tej sytuacji. Zgodziliśmy się, że takie rzeczy się zdarzają i każdy z nas musi być gotowy na takie przepychanki - wyjaśnia Norweg w rozmowie z „Rz”.

Pia Skrzyszowska w eliminacjach biegu na 60 metrów przez płotki pobiła rekord życiowy (7.96), a Karolina Kołeczek do najlepszego wyniku w karierze się zbliżyła (7.98). Szybsza od Polek była tylko obrończyni tytułu, Holenderka Nadine Visser (7.92). Do półfinału awansowali także panowie: Damian Czykier (7.57), Krzysztof Kiljan (7.73) i Artur Noga (7.84). Ten pierwszy z trzecim czasem dnia.

Udaną sesję poranną miał sprinter Remigiusz Olszewski (6.60), który awansował do najlepszej ósemki Europy w biegu na 60 metrów. Na półfinale rywalizację w Toruniu zakończyli Dominik Kopeć (6.69) i Przemysław Słowikowski (6.68). Szanse na medal stracił szybki Holender Joris van Gool, który z powodu falstartu został zdyskwalifikowany.