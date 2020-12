Mistrzostwa świata w Nankinie znowu przełożone

To logiczne, bo sytuacja sanitarna na świecie pozostaje niepewna, rok olimpijski jest bogaty w lekkoatletyczne wydarzenia, a późny termin imprezy w Nankinie - miała trwać od 19 do 21 marca - prawdopodobnie zniechęciłby do startu wielu czołowych zawodników.

Przełożenie HMŚ oznacza, że stolicą królowej sportu będzie w najbliższym sezonie Polska. 4 marca rozpoczną się halowe mistrzostwa Europy (Toruń), na 1 i 2 marca zaplanowano IAAF World Relays (Chorzów), a na 19 i 20 czerwca - drużynowe mistrzostwa Europy (Chorzów).