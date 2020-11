Malwina Wojtulewicz-Sobierajska: trenerka, która kuli się nie kłania

Laureatka powtórzyła w Centrum Olimpijskim zdanie, które wypowiedziała rok temu w Dausze: – Jestem trenerką spełnioną. – To wyróżnienie jest jednak dla mnie niezmiernie ważne i jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ każda nagroda jeszcze bardziej motywuje do ciężkiej pracy. Cieszę się, że kobiety coraz częściej pokazują na co je stać. Dziękuję wszystkim, dzięki którym tu jestem – dodała pani trener, przyrzekając równie solidną robotę także przed igrzyskami w Tokio.

Sama była młociarką. W latach juniorskich i młodzieżowych potrafiła wygrać z Anitą Włodarczyk, potem nie szło jej tak dobrze, ale skoro miała dwa fakultety: ukończyła gospodarkę przestrzenną na politechnice i zdobyła dyplom AWF, miała wybór. W 2012 roku została młodą trenerką.

Wypadek zdarzył się 2 marca 2013 roku. Od roku szkoliła Nowickiego w Podlasiu Białystok, młociarz szukał nowych sposobów poprawy wyników, wybrał koleżankę Malwinę, starszą zaledwie o cztery lata. Stali na skraju pola rzutów, jakieś 50 m od koła. Dyskutowali. Nie patrzyli na to, kto i jak macha młotem. Stalowa kula wagi 7,26 kg trafiła ją w plecy, w lewą łopatkę.



Uszkodzone płuco, połamane żebra, zniszczona łopatka i poważne zagrożenie życia – lekarze mieli co robić. Wyszła ze szpitala po dwóch tygodniach, bo w domu czekał dwuletni syn. Pojawiła się na stadionie po miesiącu, bo nie chciała zawieść młociarzy. Siedziała na krzesełku, bo jeszcze nie mogła stanąć. Ludzie życzliwi zbierali pieniądze na rehabilitację. Fizjoterapeuci musieli ją hamować. W tamtym sezonie Wojciech Nowicki został po raz pierwszy wicemistrzem Polski, za Szymonem Ziółkowskim.



Pani trener nie robi z tej dramatycznej opowieści nadzwyczajnej sprawy. – Lewa ręka zawsze będzie słabsza, trudno mi unieść kilogram, mogłabym pewnie mieć grupę inwalidzką, ale staram się działać normalnie i cieszyć rodziną i pracą – mówiła nie raz.



Oprócz Malwiny Wojtulewicz-Sobierajskiej nagrody i wyróżnienia XIX edycji konkursu odebrali także Jakub Urban, którego wioślarki z czwórki podwójnej (Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Springwald, Katarzyna Zillmann) zdobyły w 2019 roku srebro MŚ, a czwórka bez sterniczki (Joanna Dittmann, Monika Chabel, Olga Michałkiewicz, Maria Wierzbowska) brąz mistrzostw Europy; pierwsza polska olimpijka w strzelectwie (Meksyk 1968) Eulalia Rolińska – jako podsumowanie sukcesów kariery i pracy trenerskiej; Jadwiga Ślawska-Szalewicz za promowanie sportu kobiet, w szczególności w badmintonie; Dagmara Gierasimiuk – trenerka i uznana działaczka biathlonowa oraz Hanna Fidusiewicz, znana instruktorka rekreacji ruchowej, trenerka i organizatorka rywalizacji w aerobiku, autorka programów telewizyjnych promujących fitness.