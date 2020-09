Lamine Diack skazany za korupcję

Ten argument może mieć znaczenie, ale trzeba pamiętać, że w tym przypadku rodzina to przede wszystkim syn – Papa Masata Diack, który w korupcję zamieszany był, kto wie, czy nie bardziej niż ojciec. To on był skarbnikiem w tym procederze, to jemu lub utworzonym przez niego firmom – słupom wpłacano pieniądze.