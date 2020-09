Na Stadionie Śląskim rekord świata był blisko

- Było bardzo blisko rekordu świata. To był niesamowity dzień dla mnie, ale muszę przyznać, że nie pamiętam nic z tego rzutu. Myślę jednak, że na stadionie z otwartym dachem oszczep mógłby polecieć 100 metrów. Nie koncentrowałem się na tym, by w kolejnych rzutach pobić rekord świata, ale skupiałem się na sobie - mówił Vetter po zawodach.

Dalej od dotychczasowego rekordu mityngu, który należał do Niemca Andreasa Hoffmanna i wynosił 83,81 m, rzucił też drugi w konkursie Marcin Krukowski. Rekordzista Polski (88,09 m) uzyskał 84,62 m.

Johannes Vetter uzyskał drugi wynik w historii światowej lekkoatletyki - 97,76 m. Od rekordu świata Czecha Jana Żeleznego dzielą go już zatem tylko 72 centymetry. A warto dodać, że właśnie z Chorzowa pochodzi dziadek Vettera, którego dotychczasowy rekord Niemiec wynosił 94,44 m. Mistrz świata z Londynu (2017) imponował formą na Stadionie Śląskim. Drugi najdalszy rzut w konkursie - 94,84 m - także był najlepszy od jego dotychczasowego rekordu Niemiec.

Memoriał rozpoczął się od mocno: już w pierwszej próbie Maria Andrejczyk, rekordzistka Polski w rzucie oszczepem i czwarta zawodniczka igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro, rzuciła 65,70 m. To jej drugi wynik w karierze i czwarty w tym roku na świecie, a jednocześnie nowy rekord mityngu. W historii polskiego oszczepu dalej rzucała jedynie ta sama Andrejczyk w eliminacjach olimpijskich. Wtedy wynikiem 67,11 m pobiła rekord Polski. Drugi wynik ma Marcelina Witek - 66,53 m. Teraz trzeci rezultat uzyskała znowu Andrejczyk. Starszym modelem oszczepu dalej rzuciła jeszcze Genowefa Patla - 65,96 m.

Na fantastycznym poziomie stał konkurs pchnięcia kulą mężczyzn. Ryan Crouser, Amerykanin, który ściga rekord świata Randy'ego Barnesa (23,12 m) nie zawiódł. Popisał się serią pięciu pchnięć poza granicę 22 metrów, z których najdłuższe miało 22,70 m. Prawie metr bliżej pchnął drugi w zawodach rekordzista Polski Michał Haratyk - 21,78 m. Najlepszy wynik w tym sezonie uzyskał czwarty w konkursie Konrad Bukowiecki - 20,88 m.

W biegu na 1500 metrów niewiele do rekordu Polski zabrakło Sofii Ennaoui, która pobiła rekord życiowy, schodząc po raz pierwszy w karierze poniżej czterech minut - 3.59,70. To do tej pory udało się wcześniej dwóm Polkom - rekordzistce kraju Lidii Chojeckiej - 3.59,22 i Annie Bukis - 3.59,67. Ennaoui zajęła drugie miejsce, przegrywając jedynie z Brytyjką Laurą Muir, która wynikiem 3.58,24 pobiła rekord mityngu.

W skoku o tyczce Piotr Lisek, który wracał po kontuzji, pokonał Amerykanina Sama Kendricksa. Rekordzista Polski skoczył 5,82 m, pokonując poprzeczkę w pierwszej próbie. Kendricks uzyskał 5,72 m.

W rzucie młotem Paweł Fajdek, wielokrotny mistrz świata, zanotował najlepszy wynik w sezonie - 79,81 m.

W rywalizacji pań na 400 metrów drugi wynik w tym roku w Europie uzyskała Justyna Święty-Ersetic - 51,33.

W biegu na 100 m ppł. rekord Polski do lat 20 pobiła Pia Skrzyszowska. 19-latka uzyskała czas 13,19. Dało jej to trzecie miejsce. Wygrała Białorusinka Elwira Herman - 12,87. W pchnięciu kulą kobiet triumfowała Portugalka Auriole Dongmo - 18,33. Czwarta była Paulina Guba - 17,96 m. Z kolei paraolimpijski rekord świata pobiła Renata Śliwińska - 9,35 m.

