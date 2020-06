Żółw rzucił daleko

– Cieszę się, jak dziecko, bo wreszcie coś się dzieje i zaczynamy wracać do normalności – mówi Święty-Ersetic. – Było oczywiście trochę dziwnie, bo na trybunach brakowało kibiców, ale możliwość sprawdzenia się to coś wspaniałego.

– To była impreza do 150 osób. Teoretycznie mogliśmy prosić rząd i wojewodę o zgodę na 999 widzów, ale nawet tego nie rozważaliśmy, bo na jakiej podstawie mielibyśmy wówczas decydować, kto wejdzie na trybuny? – rozkłada ręce jeden z organizatorów mityngu Marcin Rosengarten.

Kiedy podczas rywalizacji sprinterów pistolet startowy wypalił zbyt wcześnie, pojawiły się głosy, że to przez żel antybakteryjny palec omsknął się sędziemu. Zawodnicy do biegów ustawiali się na co drugim torze.

Najbardziej wartościowy wynik osiągnął Wojciech Nowicki, którego 78.52 m to w tym roku drugi najlepszy rezultat na świecie. Dalej od Polaka rzucił tylko Węgier Bence Halasz (78.86 m). – Widać, że zmiana techniki, jaką wprowadziliśmy, wyszła na plus. Skorygowaliśmy ustawienie w kole, stoję teraz bardziej bokiem do zamachu, dzięki czemu jest on obszerniejszy. W kole czuję się jednak jeszcze jak żółw, bo jestem w ciężkim treningu – przyznaje Nowicki w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.