Wpadka mistrza świata. Christian Coleman zawieszony

Najszybszy człowiek globu zrobił to samo, co mistrzyni świata w biegu na 400 metrów Salwa Eid Naser - trzy razy w ciągu 12 miesięcy uniknął kontroli antydopingowej. Stało się to 16 stycznia, 26 kwietnia i 9 grudnia ubiegłego roku.

Poniżej dalsza część artykułu