Powrót królowej sportu. To będzie bogate lato

Organizatorzy zawodów w Chorzowie zapowiedzieli 10 konkurencji: bieg na 100 m (kobiety, mężczyźni), 200 m (K, M), 300 m (K), 400 m (K, M), rzut młotem (K, M), pchnięcie kulą (M) oraz skok o tyczce (M). Swój udział zadeklarowali już m. in. Justyna Święty-Ersetic, Rafał Omelko, Łukasz Krawczuk, Wojciech Nowicki i Konrad Bukowiecki. Mityng odbędzie się bez udziału kibiców, fani lekkiej atletyki mogą jednak liczyć na transmisję internetową.

6 września chorzowski obiekt ugości Memoriał Kamili Skolimowskiej, który będzie częścią Continental Tour Gold.

- To nowy cykl składający się z największych mityngów na świecie i bardzo się cieszę, że są w tym gronie zawody z Polski. Od kilku lat przyglądaliśmy się rozwojowi Memoriału i mogę szczerze powiedzieć, że wynikami, frekwencją oraz pod względem organizacyjnym mityng zasłużył, aby wcielić go do tego cyklu - mówi prezes World Athletics Sebastian Coe.