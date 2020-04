Lekkoatletyka: kwalifikacje olimpijskie zawieszone

Prawo występu na igrzyskach w Tokio lekkoatleci mogą wywalczyć dwiema ścieżkami: osiągając minimum lub zajmując wysokie miejsce w rankingu olimpijskim. Dorobek każdego zawodnika w tym drugim to - w dużym skrócie - średnia pięciu najlepszych wyników osiągniętych w określonym przedziale czasu.

Teraz World Athletics ranking oraz możliwość wypełniania minimów zamroziła. Stan ten potrwa od 5 kwietnia do 30 listopada.

To zła wiadomość dla wszystkich, którzy w poprzednim roku mieli problemy z kontuzjami i liczyli na wypełnienie olimpijskich wskaźników w tym roku. W tej grupie są m. in. polskie biegaczki Joanna Jóźwik oraz Angelika Cichocka. Ręce zacierają za to zawodnicy zajmujący wysokie lokaty w rankingu, którzy minimów jeszcze nie mieli, jak płotkarz Damian Czykier czy kulomiotka Klaudia Kardasz.