Diamentowa Liga w sezonie olimpijskim z nowościami

Stolica Kataru w kalendarzu tej najbardziej prestiżowej serii w świecie królowej sportu ma już swoje stałe miejsce. Impreza odbywa się tam od samego początku, czyli od 2010 roku, a wyrazem uznania międzynarodowych władz lekkiej atletyki dla starań organizatorów były rozegrane dopiero co w Dausze mistrzostwa świata.

To efekt podpisanej przez Międzynarodową Federację Lekkoatletyczną (IAAF) pięcioletniej umowy z Wanda Sports Group. Chińczycy zostali sponsorem tytularnym cyklu.

Jakie konkurencje znajdą się w programie mityngów, dowiemy się na początku listopada. Decyzja, które z nich trafią do 90-minutowego okna transmisyjnego, zostanie podjęta w oparciu o badania przeprowadzone wśród kibiców, sportowców, trenerów i nadawców.

Wiadomo jednak, że liczba konkurencji zostanie zmniejszona z 32 do 24 (po 12 męskich i żeńskich), a najdłuższy z biegów będzie rozgrywany na dystansie 3000 m. W planach jest też wyprowadzenie rywalizacji poza stadiony, bliżej ludzi – na ulicach miast mogliby walczyć o nagrody na przykład tyczkarze.

– Diamentowa Liga to nasze okno wystawowe. Chcemy przyciągnąć nowych fanów za pomocą szybkiego, pełnego akcji formatu, który jest atrakcyjny dla nadawców i partnerów. Takie podejście zostało już zatwierdzone przez naszego sponsora, grupę Wanda – mówi Coe.

A co z konkurencjami, które nie zyskają uznania i w programie Diamentowej Ligi się nie zmieszczą? Dla nich przygotowano drugi cykl mityngów o nazwie The World Athletics Continental Tour. Według zapewnień organizatorów tam też da się zarobić i zdobywać punkty do światowego rankingu.