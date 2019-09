Piotr Lisek: Sześć metrów po złoto

W jakich nastrojach przystępuje pan do eliminacji?

W pozytywnych. Forma jest, a czy uda się ją wykorzystać, to już całkiem inna historia. Łatwo na pewno nie będzie. Minimum jest dość wysokie (5,75 - przyp. red.), ale to dobrze, bo mam nadzieję, że nie wejdzie do finału tyle osób co w Pekinie. Tam było nas 17. Nie była to komfortowa sytuacja.



Trzeba będzie skoczyć sześć metrów, by zdobyć złoto?

Tak myślę. Ale na podium powinno wystarczyć mniej. Niewątpliwie jednak poziom w tym roku jest bardzo wysoki i warto oglądać tyczkę, ponieważ zapowiadają się spore emocje. Kandydatów do medali jest wielu.