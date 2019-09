Mistrzostwa Świata Doha 2019: Srebrna Joanna

Sobota na mistrzostwach świata w Dausze przyniosła Polsce pierwszy medal. Zdobyła go Joanna Fiodorow w rzucie młotem. Do poniedziałkowego finału nie awansował żaden z naszych dyskoboli. Piotr Małachowski myśli o zakończeniu kariery.

Korespondencja z Dohy Widok tryskającej radością Joanny Fiodorow, przybijającej sobie piątki z polskimi dziennikarzami, był najpiękniejszym obrazkiem drugiego dnia imprezy. Trudno dziwić się jej entuzjazmowi. Już w pierwszej próbie ustanowiła nowy rekord życiowy (76,35), ma swój pierwszy medal mistrzostw świata. – Dedykuję go zmarłemu tacie – mówiła, z trudem powstrzymując łzy. Poniżej dalsza część artykułu

Pokonała m.in. Chinkę Zheng Wang (74,76), wicemistrzynię sprzed dwóch lat. Dalej od Fiodorow rzuciła tylko DeAnna Price. Amerykanka posłała młot na odległość 77,54. – Po kwalifikacjach wiedziałam, że stać mnie na poprawienie życiówki. Ale nie wiedziałam, co mi to da. Pierwszy rzut był rewelacyjny. Podświadomie marzyłam o złocie. Za bardzo jednak chciałam, popełniłam za dużo błędów technicznych. Ale to już nieważne. Mam swoje srebro, w niedzielę je odbiorę. Będzie fajnie – cieszyła się Polka. Powiedzieć tego samego nie mogą dyskobole. – Przegrałem przez chorą ambicję. Za dużo myślałem o odległościach, za mało o tym, żeby po prostu przejść eliminacje – nie miał wątpliwości Piotr Małachowski, komentując to, co wydarzyło się w sobotnie popołudnie. Pierwsza próba spalona, w drugiej – 62,20, w trzeciej jeszcze mniej – 61,63 . I w rezultacie koniec marzeń o medalu. Piotr Małachowski AFP

– Chciałem od razu rzucić 70 m i to mnie zgubiło. Kolejny raz nie umiem nad tym zapanować i trzeba sobie jasno powiedzieć: po światowych igrzyskach wojskowych może czas się zastanowić, czy jest sens trenować dalej. Obiecałem, że wystartuję w Tokio, ale szkoda pieniędzy podatników. Są młodzi zawodnicy, w których warto inwestować. Co usłyszę od trenera? Nie wiem. Ale nie jesteśmy dziećmi, nie będzie krzyczał na mnie jak na 15-latka, który popełniał błędy – żartował dwukrotny wicemistrz olimpijski. To nie był też udany dzień dla jego młodszych kolegów: Roberta Urbanka i Bartłomieja Stója. Pierwszy uzyskał 61,78, drugi – tylko centymetr więcej. – Nie ma sensu winić za to pogodę. Mój organizm tego tak bardzo nie odczuł. Głowa również nie zawiodła. Uważam, że po prostu nie byłem przygotowany fizycznie – twierdzi Stój. Wymówek nie szukał także Urbanek: – Ten rok jest dla mnie bardzo ciężki. Zmieniłem trenera, później miałem kontuzję, przez dwa miesiące nie startowałem. Ale to nie tłumaczy tego, że powinienem dzisiaj rzucić w granicach odległości dającej 10-12. miejsce. Z trójki polskich tyczkarzy do wtorkowego finału zakwalifikował się tylko Piotr Lisek. Jako jedyny osiągnął wymagane minimum (5,75) – już za pierwszym podejściem. Los Pawła Wojciechowskiego (5,70) i Roberta Sobery (5,60) podzielił m.in. Renaud Lavillenie (5,60). Jak burza przez eliminacje przeszła polska sztafeta mieszana w składzie Wiktor Suwara, Anna Kiełbasińska, Małgorzata Hołub-Kowalik, Rafał Omelko. Pewne zwycięstwo w biegu eliminacyjnym daje nadzieję na medal w tej debiutującej na mistrzostwach konkurencji, choć wypada zaznaczyć, że lepszy czas od polskiej ekipy (3.15,47) miały cztery inne reprezentacje: USA, Jamajka, Bahrajn i Wielka Brytania (wszystkie poniżej 3.13). Finał w niedzielę.