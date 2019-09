Joanna Fiodorow: podlaska krew

Do dwóch medali mistrzostw Europy dołożyła pani medal mistrzostw świata. Pora przywieźć coś z igrzysk olimpijskich...

Dajcie mi odpocząć i się nacieszyć po tym konkursie. Pozwólcie mi przetrenować ciężką zimę, która mnie czeka. A potem zobaczymy.

Już po pierwszym rzucie wiedziała pani, że będzie medal

Dziewczyny się rozkręcały. Chinka była najgroźniejszą rywalką. Pamiętałam, że w tym sezonie rzuciła 76 m. Ale wierzyłam w to, że jak rzuci dalej, to się jej odgryzę, będę jak szakal i zawalczę o swoje.

Czy ten medal to jakiś przełom w pani karierze?

To się okaże. Takim przełomem było na pewno poprawienie rekordu życiowego dwa lata temu i uwierzenie w to, że mogę rzucać daleko. Przede mną najważniejszy sezon czterolecia. Ciężka robota. Już mi pani trener to zapowiedziała, więc chciałabym w końcu odpocząć. Wakacji jeszcze nie planuję. Po powrocie do Polski czeka mnie pewnie wiele spotkań. Będą mnie ciągać na lewo i prawo.