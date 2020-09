Ciężarówki wróciły na drogi. Jest lepiej niż przed pandemią

Dane GDDKiA z 30 stanowisk automatycznego pomiaru ruchu z 14-20 września wskazują, że w stosunku do wcześniejszego tygodnia natężenie ruchu aut lekkich i ciężarowych nie zmieniło się, zaś w porównaniu do analogicznego tygodnia września z poprzedniego roku ruch pojazdów ciężkich jest o 5 proc. większy , zaś osobowych o 3 proc.

Także z danych ViaToll wynika, że ruch powrócił do normy. Porównując ruch od lipca do połowy września jest on na tym samym poziomie co rok wcześniej. Jedynie ruch autobusów jest o 9 proc. mniejszy.