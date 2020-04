W transporcie zaczął się rynek pracodawcy

O skali zapaści branży przewozów samochodowych świadczy liczba kierowców poszukujących pracy. Do niedawna braki kierowców szacowane były na 30-50 tys. w Polsce i drugie tyle w Europie, a wszyscy szybko znajdywali zatrudnienie. – Od pewnego czasu zauważamy wzrost liczby kierowców dostępnych na rynku krajowym – stwierdza prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Tomasz Rejek. Tłumaczy, że przyczyniły się do tego zmiany w przepisach np. we Francji czy Niemczech, które nałożyły wiele obowiązków na przewoźników międzynarodowych realizujących tam swoje usługi i w efekcie ich działalność na rynkach zagranicznych została ograniczona. – Część przewoźników przesunęła swoje zasoby na rynek krajowy. Do tego dochodzi spowolnienie gospodarcze spowodowane epidemią – podkreśla Rejek.

Poniżej dalsza część artykułu