Mafie żerują na małych firmach transportowych

Prezes zarządu PKS Żary Józef Słowikowski wskazuje, że problem leży w tzw. firmach spedycyjnych, które mają niski kapitał zakładowy w wysokości ustawowego minimum czyli 5 tys. zł. Od lat okradają one rynek przewozów towarowych. Są to podmioty nielegalnie trudniące się pośrednictwem w przewozie rzeczy.

Międzynarodowa Konwencja CMR wprowadziła list przewozowy, w którym jest miejsce na wpisanie wysokości przewoźnego. Słowikowski wskazuje, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej i rozmnożeniu się pseudo spedytorów, zaczęli oni zabraniać wypełniania tych rubryk listu. Szantażują przy tym przewoźników, że nie otrzymają zleceń. Doprowadziło to do sytuacji, że w razie sądowego sporu drobni przewoźnicy nie mieli dokumentu do poparcia swoich roszczeń.