Od poniedziałku ruszają zagraniczne fabryki Wieltonu

W obu spółkach przywracanie mocy produkcyjnych będzie następowało poprzez uruchamianie pracy na kolejnych zmianach. – Zważywszy na poziom portfela zamówień Lawrence David jest to również dobra informacja dla wieluńskiego zakładu, który dostarcza podwozia do naszej brytyjskiej spółki. Jeśli okoliczności będą sprzyjające, to wkrótce będą warunki do wznowienia produkcji w Polsce – zaznacza prezes zarządu Wielton Mariusz Golec.