Granica polsko-ukraińska: to nie transport, to paranoja

Przewoźnicy nie wiedzą, dlaczego zamknięta jest Medyka, która rozładowałaby kolejki. Wskazują, że kontrole fitosanitarne odbywają się tylko od 8 do 16. – Wystarczy że mam drewnianą paletę na samochodzie i musi on przejść taką kontrolę, czy nie wwożę do Polski jakiegoś robaka – tłumaczy Czaja.

Przewoźnicy wskazują także na złą organizację pracy służb. Najpierw celnicy spisują do komputerów kierowcę, następnie to samo robi Straż Graniczna. Samochód musi kręcić się po terminalu, bo rentgen i waga nie są zbudowane w jednej linii. Ciężarówka wytypowana do rentgena musi wykręcać łamańce aby wrócić do stanowiska prześwietlenia. Ważenie aut nie jest zautomatyzowane, każdorazowo musi podejść do stanowiska celnik i uruchomić wagę. To trwa czasem pół godziny. Na koniec jest szlaban, na którego otwarcie też czeka się nie za bardzo wiadomo po co.