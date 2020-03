Przewoźnicy grożą blokadą granicy z Ukrainą

Z Polski wyjeżdża 180 ciężarówek na zmianę, wjeżdża 100. To mniej niż przybywa nowych. – W kolejce już stoi 400 ciężarówek po stronie polskiej, a po ukraińskiej 300. Jak tak dalej pójdzie będzie ich za chwilę po tysiąc na każdej stronie – alarmuje Furmanek.

Furmanek uważa, że przez Medykę można by przynajmniej puszczać puste samochody wracające z Ukrainy. – To co trzeci samochód stojący w kolejce po tamtej stronie granicy – szacuje Furmanek.