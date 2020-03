Topnieją graniczne kolejki Rząd ułatwił procedury

Czas oczekiwania w kolejce na granicy w Jędrzychowicach zmalał rano 19 marca do 6 godzin. Dobę wcześniej kierowcy musieli czekać blisko dobę na wjazd do Polski. Jeszcze w Olszynie czas wynosił rano 15 godzin. Na granicy południowej i z Litwą przejazd odbywa się już na bieżąco. Nastąpiło to pomimo blisko 3-procentowego wzrostu kontrolowanych osób w stosunku do 17 marca. Łącznie funkcjonariusze skontrolowali 61 tys. osób, z tego na granicy wewnętrznej 53,3 tys., co oznacza ponad 1-procentowy wzrost.

