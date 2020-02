Zamarły lotnicze przewozy ładunków między Chinami i Polską

Jeszcze w styczniu tego roku z Chin przeładowano na warszawskim lotnisku 8758 kg cargo, o ponad 28 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W lutym, po wycofaniu się Lotu i Air China z połączeń z Chinami, przeładunki z tego kierunku spadły do zera. – Terminal Cargo na Okęciu opustoszał – podsumowuje przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński.

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych IATA podlicza, że na okres od 26 stycznia do 31 marca 70 linii lotniczych już odwołało 2700 pasażerskich lotów pomiędzy Europą i Chinami. Średnio zawieszone są 42 loty dziennie, ale rzeczniczka IATA Kalliopi Lazari podkreśla, że odwołania dotyczą także połączeń z Hongkongiem, Tajwanem i Macau.

Należąca do ONZ Międzynarodowa Agencja Lotnictwa Cywilnego ICAO szacowała w połowie lutego, że odwołania ograniczyły zdolność przewozową międzynarodowych linii lotniczych o 80 proc., a chińskich przewoźników o 40 proc. Od tego czasu jednak z lotów (np. do Warszawy) wycofali się także chińscy przewoźnicy, ponieważ samoloty latały puste.

Brak transportu jest sporym problemem dla firm logistycznych. – Ze względu na znaczne ograniczenie lotów pasażerskich do i z Chin wiele linii całkowicie zawiesiło połączenia z Chinami, możliwości są zdecydowanie ograniczone – przyznaje Head of Fairs/Events Northeast Europe DB Schenker Michał Rene. – Biorąc pod uwagę, powolny powrót do pracy fabryk w Chinach zapotrzebowanie też jest na razie na niskim poziomie – zaznacza Rene.