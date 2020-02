Do kwietnia utrudniania w transporcie z Chin

Sytuacja w Chinach to spore wyzwanie zarówno dla operatorów logistycznych, jak i ich klientów – przyznaje członek zarządu Rohlig Suus Logistics Andrzej Kozłowski.

Volkswagen zmuszony został do przedłużenia zamknięcia na trzeci tydzień chińskich fabryk z powodu trudności z dostawami części oraz zakazem poruszania się w niektórych okręgach. Planuje uruchomienie produkcji 24 lutego w trzech zakładach w pobliżu Szanghaju i jednym okolicy Nanjing.

– Producenci, którzy w dużej mierze zaopatrują swoje fabryki w komponenty pochodzące z rynków azjatyckich, muszą zmierzyć się z brakiem dostaw z Państwa Środka. I choć problem ten pojawił się w czasie trwania chińskiego Nowego Roku, czyli w okresie, kiedy przedsiębiorstwa są przygotowane na ograniczone dostawy z Azji, to jednak przedłużony okres wolny od pracy może wpłynąć na gospodarkę. Zwłaszcza, że wracający z innych prowincji mieszkańcy Chin muszą przejść kwarantannę, co powoduje, że produkcja w fabrykach prowadzona jest na dużo mniejszą skalę , niż planowano – wyjaśnia Kozłowski.

Podobnie dzieje się w przewozach lotniczych. Większość linii lotniczych wstrzymało loty do Chin, a w przypadku lotów cargo zmniejszono ich liczbę. – Przełożyło się to na istotne zwiększenie kosztów transportu lotniczego. Sytuacja zmienia się jednak z dnia na dzień. Szukamy wolnej przestrzeni w samolotach latających z Monachium czy Frankfurtu, a nie tylko z Polski. Jednocześnie otrzymujemy zapytania z Włoch, Szwecji czy Holandii, co pokazuje, że znalezienie wolnej przestrzeni w samolotach jest problemem o zasięgu ogólnoeuropejskim – podkreśla Airfreight Procurement Manager w Rohlig Suus Logistics Piotr Zagubieniak.