Wirus z Chin uderzył w przewozy morskie

Organizacja Clecat wylicza, że co najmniej 31 rejsów zostało anulowanych w bardzo krótkim czasie, co jest bezpośrednią konsekwencją wybuchu koronawirusa (nie wliczając 61 rejsów wygaszonych, aby złagodzić słaby popyt po chińskim Nowym Roku).

Na trasie z Azji do Europie armatorzy zawiesili do tej pory 10 rejsów z powodu koronawirusa. Liczba pustych rejsów na tej trasie wzrosła do 54, co odpowiada 151 500 TEU wycofanej dodatkowej zdolności.