Pakiet Mobilności nie do zatrzymania

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas drugiej wideokonferencji ministrów transportu UE, która odbyła się 29 kwietnia zaapelował o wstrzymanie prac nad przepisami Pakietu Mobilności I do czasu zakończenia pandemii i dokonania ponownej oceny sytuacji i zawartych w nim rozwiązań. Jego przyjęcie w obecnym kształcie nie jest bowiem uzasadnione w kontekście kryzysu. Propozycje przepisów powstały w zupełnie innych realiach społeczno-gospodarczych.

Stały przedstawiciel ZMPD przy UE Margareta Przybyła przyznaje, że toczy się batalia aby do Pakietu wprowadzić zmiany, co pozwoliłoby na wyeliminowanie niekorzystnych zapisów i przedłużyło prace o kilka miesięcy.

Przedstawicielka ZMPD uważa, że nie będzie to łatwe. Wskazuje, że komisja TRAN, która 28 kwietnia debatowała nad Pakietem Mobilności jest za jak najszybszym przyjęciem Pakietu Mobilności bez poprawek . Wszyscy trzej sprawozdawcy (Katerina Konecna, GUE – lex specialis, Henna Virkkunen, EPP – czas jazdy i odpoczynków oraz Ismail Ertug, S&D – dostęp do rynku i zawodu przewoźnika drogowego) jednogłośnie rekomendowali takie rozwiązanie.

– Całkowicie odmienne stanowisko prezentowali polscy europosłowie wraz z europarlamentarzystami z krajów podobnie myślących m.in. z Bułgarii, Rumunii, Węgier czy Malty – wylicza Przybyła. Europoseł Kosma Złotowski z grupy EKR (PiS) podkreślał, że wprowadzanie w dzisiejszej sytuacji nowych restrykcji może doprowadzić do przerwania ciągłości łańcuchów dostaw.

Polscy europosłowie wraz z europarlamentarzystami z krajów mających ten sam pogląd zapowiedzieli złożenie poprawek do Pakietu Mobilności. Komisarz ds. Transportu Adina Valean zapowiedziała przeprowadzenie studium skutków dwóch zapisów, które Komisja szczególnie krytykuje.

Chodzi o obowiązkowy powrót ciężarówki do kraju siedziby co 8 tygodni oraz możliwość obejmowania drogowego odcinka transportu kombinowanego zasadami kabotażu. Nie wiadomo kiedy studium skutków zostanie przeprowadzone i czy uda się wyeliminować oba przepisy zanim Pakiet zacznie obowiązywać.

– Pomimo jasnej rekomendacji ze strony sprawozdawców, możemy spodziewać się licznych poprawek. Europosłowie mają na to czas do 12 maja – przypomina przedstawicielka ZMPD. Głosowanie w komisji wiodącej zaplanowano na 8 czerwca, natomiast na Sesji Plenarnej na początku lipca. Jeśli Parlament nie przyjmie żadnych poprawek oznaczać to będzie zakończenie procesu legislacyjnego. Jakiekolwiek propozycje zmian przegłosowane przez PE będą wymagały dalszych prac w Radzie UE.