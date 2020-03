Firmy transportowe rozczarowane pomocą

Udzielenie pożyczki w wysokości 5 tys. zł aż 92 proc. przedsiębiorców ocenia jako niewystarczającą; ponad 73 proc. firm ocenia jako niewystarczający pomysł odroczenia składek ZUS. 70 proc. przewoźników ocenia jako niezadawalające dopłaty 40 proc. do płacy pracownika. Blisko jedna trzecia uważa, że refinansowanie umów leasingowych będzie rozwiązaniem niedostatecznym przed ochroną przed upadłościami. Całość pakietu została negatywnie oceniona przez 65 proc. pytanych . Takie są wyniki ankiety przeprowadzonej przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, na którą do południa 23 marca odpowiedziały 303 firmy transportu drogowego.

Przedsiębiorcy uważają, że przed bankructwem ochroni ich całkowite zwolnienie z ZUS i podatków do końca lipca, dostęp do pieniędzy zgromadzonych w urzędach skarbowych na kontach VAT, skrócenie terminów płatności za usługi transportowe. Wskazują również, że korzystne byłoby odroczenie terminów płatności za leasingi. Firmy alarmują, że firmy leasingowe żądają dużych opłat za odroczenie płatności.

Przypomina, że jeszcze w lutym zwrócił się do premiera z prośbą o uruchomienie pomocy, aby firmy mogły działać zgodnie z oczekiwaniami. W efekcie pojawił się projekt Traczy antykryzysowej. – Po wnikliwej analizie widzimy, że pomoc omija branżę szerokim łukiem. Dokument zwiera cały szereg rozporządzeń zmuszających nas do składania wniosków. Ktoś je będzie rozpatrywał, co jest nierealne – uważa prezes ZMPD.