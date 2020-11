Gdyby nie e-handel, branża magazynowa poszłaby z torbami

Do rekordowego popytu przyczyniła się pandemia. – Aby zapewnić dostawy do sklepów i uniknąć zerwania łańcuchów dostaw, sektor spożywczy i dóbr szybko zbywalnych utrzymuje wyższe zapasy. Z modelu dokładnie na czas (Just-In-Time) zasada działania zmienia się na formułę na wszelki wypadek (Just-In-Case) . Widoczny jest także wzrost zapotrzebowania na e-handel. Wysoka dynamika tej branży spowodowała, że popyt na magazyny wzrósł – tłumaczy szef aktywów w Europie środkowo-wschodniej w Logicor Michał Ptaszyński.

Mimo to wskaźnik pustostanów powiększył się o 1,5 pp. do 8,5 proc., a w budowie jest 1,65 mln mkw., mniej niż w poprzednich latach. Prognozy dla branży pozostają jednak dobre. – Przewidujemy, że popyt na rynku magazynowym będą nadal generować przede wszystkim firmy z branży logistycznej, kurierskiej i handlowej w silnym powiazaniu z rozwojem sektora e-commerce. Do normalnej aktywności wracają powoli firmy z sektora produkcyjnego i motoryzacyjnego – zauważa dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, Cushman & Wakefield Polska Joanna Sinkiewicz.