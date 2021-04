Dzięki czarterom Dachser nie ucierpiał w pandemii

Dachser, piąty w Europie i jedenasty na świecie pod względem wielkości obrotu operator logistyczny zamknął 2020 roku przychodami 5,6 mld euro, o 0,9 proc. mniejszymi niż rok wcześniej. W przeciwieństwie do działu Road Logistics, który odnotował spadek o 2,2 proc. do 4,5 mld euro, zaś działu Air & Sea Logistics osiągnęła wzrost o 5,2 proc. do 1,2 mld euro.

Poniżej dalsza część artykułu