W rejestracjach ciężarówek tak źle nie było od dwudziestu lat

W kwietniu rejestracje samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony zmalały rok do roku o 67,2 proc. do 928 pojazdów. Rejestracje najcięższych pojazdów o dmc powyżej 16 ton zmalały o 71,7 proc. do 747 sztuk . Spadek rejestracji ciągników wyniósł 76,1 proc., podwozi 29,2 proc., wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Branża jest ostrożna w przewidywaniach. – Sytuacja jest bardzo płynna. Liczę na to, że gospodarka UE rozmraża się, ruszy popyt i będzie co wozić. Sytuacja wróci do normy – stwierdza dyrektor marketingu Mercedes-Benz Trucks Polska Igor Kaczorkiewicz. – Przewoźnicy będą szukać jak najlepszych ofert finansowych. Możliwe, że po kryzysie popularnością będą cieszyć się tańsze i uproszczone oferty, ale my szukamy atrakcyjnych rozwiązań z pełnym pakietem, bo jest on bezpieczniejszy dla klienta – zaznacza Kaczorkiewicz.