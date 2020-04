Sprzedaż ciężarówek w UE zmalała o połowę

Rejestracje samochodów dostawczych w marcu br. odniosły najsilniejsze uderzenie spośród wszystkich segmentów. Popyt zmniejszył się o połowę (49,8 proc.) w porównaniu z ub.r., a liczba rejestracji spadła z 165 455 samochodów dostawczych w marcu 2019 do 83 141 sztuk w br. wynika z danych Stowarzyszenia Europejskich Producentów Samochodów ACEA. Z wyjątkiem Węgier, które odnotowały skromny spadek w porównaniu do w innych krajów, na wszystkich rynkach UE zanotowano w ostatnim miesiącu dwucyfrowy spadek procentowy. We Włoszech rejestracje spadły o 71,2 proc., a w Hiszpanii o 67,2 proc.

