Ruch drogowy nadal maleje

W Wielkim Tygodniu (zakończył się 12 kwietnia) ruch ciężkich pojazdów na polskich drogach zmalał w stosunku do wcześniejszego tygodnia o 5-7 proc. za wyjątkiem piątku i soboty, gdy zmniejszył się o (odpowiednio) 24 i 50 proc. w Niedzielę spadek sięgnął 78 proc.

W czternastym tygodniu roku, kończącym się 5 kwietnia w porównaniu do 13 tygodnia (od 23 do 29 marca) ruch pojazdów ciężkich zmalał średnio o 5-6 proc. Wyjątkiem była niedziela, gdy wzrósł o 6 proc. W porównaniu do początku marca spadki sięgają 12-13 proc.