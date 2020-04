Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych: Pomoc ominęła naszą branżę

Druga wersja Tarczy poszerza wsparcie. To też zbyt mało?

Tarcza Antykryzysowa 2.0 w niewielkim zakresie rozwiązuje nasze problemy. Rząd zapisał w niej przedłużenie ważność dokumentów, co tak naprawdę powinno znaleźć się w Tarczy 1.0. Jest także zwolnienie z opłacania połowy wysokości składek przedsiębiorców zatrudniających do 50 osób. Zmniejszenie kosztów funkcjonowania firm jest częściowe. Małe firmy mogą całkowicie zawiesić płatność ZUS, średnie i duże mogą płacić połowę stawki. W sumie ta pomoc płynnościowa jest niewystarczająca. Nie do końca spełnione są postulaty ochrony miejsc pracy.