Samochody zniknęły z dróg i ulic

W miastach opustoszały ulice, np. w Łodzi 23 marca ruch uliczny zmalał do 39 proc. największego ruchu tygodniowego, notowanego z reguły w czwartki, piątki i soboty, wynika z danych zebranych przez dostawcę map do nawigacji samochodowej TomTom. W poprzednich tegorocznych poniedziałkach, statystyka TomTom wskazywała zatłoczenie na poziomie 70-80 proc. W Poznaniu spadek ruchu 23 marca był nawet większy niż w Łodzi i wyniósł 28 proc., we Wrocławiu 26 proc., zaś w Warszawie 22 proc.

