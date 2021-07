Pierwszy przegląd kina skandynawskiego w Muranowie

Motyw przewodni przeglądu, czyli „kalejdoskop społeczny”, świetnie odzwierciedla tematyczną różnorodność społeczno-kulturową reprezentowaną we współczesnej kinematografii skandynawskiej. Kraje norydckie często uznawane są za te wyznaczające trendy i będące prekursorami progresywnych rozwiązań wielu globalnych problemów.

W programie przeglądu organizowanego przez Szwedzki Stół Filmowy pojawią się filmy poruszające zagadnienia, którymi dzisiaj żyje świat – katastrofa klimatyczna, problemy społeczności LGBTQ+, redefiniowanie pojęcia rodziny, uzależnienia, samotność czy śmierć.

W kulturze, jak w kalejdoskopie, widzimy różne zjawiska, które zderzają się i łączą ze sobą, tworząc nowe znaczenia. Świat, w którym żyjemy jest bardzo różnorodny i ciągle się zmienia. Wiele zależy od tego pod jakim kątem na niego patrzymy, a w czasie przeglądu zobaczymy kilka świeżych perspektyw.

Pierwszą edycję przeglądu otworzymy filmem „Aniara” w reżyserii Pelli Kagerman & Hugo Lilji. To szwedzka wizja świata przyszłości w konwencji science-fiction i pierwsza filmowa ekranizacja ikonicznego poematu szwedzkiego noblisty Harry’ego Martinsona z lat 50. Film, podobnie jak literacki pierwowzór, opowiada historię załogi statku kosmicznego Aniara, która opuszcza wyniszczoną Ziemię w celu osadzenia się na Marsie. Po niespodziewanym zderzeniu z asteroidą, statek zbacza z kursu, a pasażerowie zdają sobie sprawę, że być może na zawsze utracili możliwość rozpoczęcia życia na jakiejkolwiek planecie.

Bezpośrednio przed projekcją filmu widzowie będą mieli niepowtarzalną okazję posłuchać szwedzkiego pierwowzoru literackiego „Aniary” w przekładzie Przemysława Pożara, w odczycie Filipa Kusiora. Po pokazie odbędzie się spotkanie z Cezarym Zbierzchowskim – pisarzem, autorem słuchowiska „Chłopi 2050, czyli Agronauci w czasach katastrofy klimatycznej”, napisanego dla Storytel. W rozmowie z dziennikarką radiową i telewizyjną Katarzyną Borowiecką zastanowią się nad tym, co łączy te dwa teksty kultury, jakie inne wyobrażenia końca świata są obecne w kinematografii, i dlaczego tak chętnie sięgamy dziś po klasyków literatury.

Drugi dzień to filmy blisko człowieka i jego miejsca w społeczeństwie. Będziemy redefiniować pojęcia takie jak rodzina, płeć oraz miłość. Pokażemy norweski film „Nasze dzieci” w reżyserii Daga Johana Haugeruda, premierowo wyświetlany na festiwalu w Wenecji. Film został nagrodzony na ważnych europejskich festiwalach – w Goteborgu oraz Salonikach. Jest to kino społeczne, którego osią jest z pozoru niewinna bójka na szkolnym boisku, w wyniku której dochodzi do tragedii. Jak lokalna społeczność poradzi sobie z tak traumatycznym wydarzeniem i dociekaniem prawdy w momencie, kiedy każdy ma swoją? Po pokazie wyświetlimy rozmowę z reżyserem, którą przeprowadzi krytyczka filmowa Kaja Klimek.

Kolejna propozycja tego dnia to duński film „Zupełnie normalna rodzina” w reżyserii Malou Reymann. Śledzimy losy jedenastoletniej Emmy, której świat wywraca się do góry nogami, gdy ojciec mówi, że chce dokonać korekty płci. Po tym jak Thomas staje się Agnete, zarówno tata, jak i córka walczą o utrzymanie normalnej relacji, jednocześnie akceptując wszystko, co się zmieniło.

Sobotę zakończymy seansem szwedzko-gruzińskiego filmu „A potem tańczyliśmy” w reżyserii Levana Akina. To historia Meraba, który od najmłodszych lat trenuje ze swoją taneczną partnerką Mary w National Georgian Ensemble. Zgodnie z gruzińskim zwyczajem, w tańcu mężczyzny nie ma miejsca na okazanie słabości. To emanacja siły, pokaz niezachwianej kontroli nad emocjami. Ale Merab nie przystaje do tych zasad. Mimo ogromnego talentu, trener zarzuca mu brak męskości i bezwzględności w tańcu. Sytuacja staje się dla niego jeszcze cięższa, gdy do zespołu dołącza nowy tancerz – młody i energiczny Irakli. Wspólne treningi sprawiają, że Irakli staje się nie tylko największym rywalem Meraba, ale także obiektem jego pożądania, które do tej pory było mu nieznane. To piękna opowieść o odkrywaniu prawdziwej tożsamości i byciu z nią w zgodzie, osadzona w klimatycznym gruzińskim kolorycie.

Ostatni dzień przeglądu to filmy, które pokazują życie takim, jakie jest – pełne problemów, zmagań z chorobą i uzależnieniami, odrzucenia i samotności. Zaczniemy od seansu „Biegnij, Uje, bignij” w reżyserii Henrika Schyfferta, który w swoim reżyserskim debiucie opowiada historię Uje Brandeliusa - wokalisty szwedzkiego zespołu Doktor Kosmos. Mężczyzna od jakiegoś czasu obserwuje u siebie niepokojące dolegliwości, które w końcu postanawia skonsultować z lekarzem. Diagnoza jest druzgocząca i co najgorsze – nieodwracalna. Uje postanawia ukryć chorobę przed najbliższymi, ale każda tajemnica musi prędzej czy później wyjść na jaw. Wzruszający, słodko-gorzki obraz o tym, jak zmienia się postrzeganie otaczającej rzeczywistości, gdy dowiadujesz się, że jesteś śmiertelnie chory. O zwykłym codziennym życiu, które bywa szare i ponure, ale ma też swoje blaski. W filmie zagrał sam Uje, jego rodzina i przyjaciele. Po pokazie wyświetlimy rozmowę z reżyserem, którą przeprowadzi krytyczka filmowa Kaja Klimek.

W niedzielnym programie znajdzie się również film „Na rauszu” duńskiego reżysera Thomasa Vinterberga. Kamera śledzi czwórkę przeciętnych nauczycieli z duńskiego gimnazjum, którzy postanawiają przeprowadzić eksperyment. Ma im dodać odwagi i poprawić komfort życia. Mężczyźni decydują się przetestować wątpliwą metodę, która nakazuje utrzymanie ciągłego stanu upojenia alkoholowego. Z pozoru zabawna przygoda szybko wymyka im się spod kontroli i przynosi zupełnie nieoczekiwane efekty. Fantastyczna produkcja niezawodnego trio – Thomasa Vinterberga, Tobiasa Lindholma i Madsa Mikkelsena. Film zdobył Oscara w kategorii Najlepszy film międzynarodowy, ma na swoim koncie również BAFTĘ i nominację do Złotych Globów.

Po seansie zapraszamy na spotkanie z Aleksandrą Zbroją - historyczką sztuki, absolwentką Polskiej Szkoły Reportażu, autorką reportaży, wywiadów oraz felietonów, a ostatnio scenariuszy słuchowisk. W tym roku nakładem wydawnictwa Agora ukazała się jej debiutancka książka "Mireczek. Patoopowieść o moim ojcu", będąca próbą zrekonstruowania ojca, którego zabrał alkohol. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Borowiecka. Będzie o przedstawieniach uzależnień w kulturze, o tym, jak pracowało się nad tak intymną opowieścią i czy film "Na rauszu" wnosi coś nowego do debaty o kulturze picia.

Wieczór poświęcimy twórczości szwedzkiego reżysera Magnusa von Horna, który tworzy w Polsce. Wyświetlimy jego pełnometrażowy debiut z 2015, czyli „Intruza” ze świetną rolą Ulrika Munthera. Film przenosi nas do szwedzkiej prowincji, gdzie towarzyszymy młodemu Johnowi, który wychodzi na wolność po odbyciu kary w poprawczaku. Siedemnastoletni chłopak próbuje zbudować życie od nowa, ale napięcia w lokalnej społeczności, która wciąż patrzy na niego przez pryzmat dawnych czynów, uniemożliwiają mu powrót do normalności. Film ma na swoim koncie 11 nominacji i 14 nagród, w tym trzy Złote Żuki i pięć Złotych Lwów.

Przegląd zakończymy najnowszą produkcją reżysera – „Sweat”, opowiadającą o trzech dniach z życia Sylwii Zając, influencerki fitness, która dzięki popularności w mediach społecznościowych zyskała status celebrytki. W internecie ma setki tysięcy followersów, w prawdziwym życiu otacza ją grupa lojalnych współpracowników, a na imprezach każdy zabiega o jej atencję. Jednak po powrocie do domu i wylogowaniu się z instagramowego świata, dziewczyna zostaje zupełnie sama. Choć Sylwia z łatwością, spontanicznie i bez cenzury dzieli się swoją codziennością z tysiącami nieznajomych, jej prywatne życie w ogóle nie przypomina kolorowej rzeczywistości z mediów społecznościowych. Film znalazł się w oficjalnej selekcji ostatniego Festiwalu Filmowego w Cannes. To także zdobywca największej liczby nagród na 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, w tym Srebrnych Lwów dla Najlepszego Filmu.

Przegląd kina skandynawskiego w kinie Muranów odbędzie się w dniach 16-18 lipca. Organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie Szwedzki Stół Filmowy, a sponsorem Storytel. Bilety na seanse kosztują 25 zł i można je kupić online lub bezpośrednio w kasie kina.



Organizator: Szwedzki Stół Filmowy



Sponsor główny: Storytel

Współorganizator: Kino Muranów

Partnerzy: Ambasada Szwecji w Warszawie, Svenska Film Institutet, Svenska Institutet

Patroni medialni: CoJestGrane24, Rzeczpospolita, KMAG, G’rls Room

Link do wydarzenia na stronie kina: https://kinomuranow.pl/festiwale-i-przeglady/przeglad-kina-skandynawskiego-w-muranowie

Link do wydarzenia na Facebooku: http://bityl.pl/gX3S9

Kontakt: szwedzkistolfilmowy@gmail.com

Szwedzki Stół Filmowy to stowarzyszenie promujące skandynawską kulturę w Polsce. Za projekt odpowiadają Kinga Kozaczka i Diana Hasooni-Abood, które od kilku lat podpowiadają, co warto znać na skandynawskim froncie filmowo-literackim. Szwedzki Stół Filmowy współpracuje z festiwalami filmowymi w Polsce i za granicą, zajmuje się także organizacją własnych przeglądów filmowych, które do tej pory zagościły w Warszawie, Krakowie, Arvice i Göteborgu.

Materiał Promocyjny