Zapraszamy na Tydzień Filmu Niemieckiego

Pracując nad programem organizatorzy starali się - jak zawsze - aby znalazły się w nim filmy obejmujące różne gatunki i reprezentujące tematy, które interesują niemieckich filmowców, a dotyczą m.in. ważnych problemów społecznych, radzenia sobie z trudną dalszą i bliższą niemiecką historią, ale też obejmujące osobiste doświadczenie twórców, którzy bardzo często wywodzą się z różnych kultur i odmiennych systemów społecznych.

W programie znalazły dwa filmy z konkursu festiwalu Berlinale: Undine Christiana Petzolda z nagrodzoną Srebrnym Niedźwiedziem Paulą Beer i Berlin Alexanderplatz, współczesna ekranizacja powieści Alfreda Döblina, zrealizowana przez Burhana Qurbaniego, reżysera o afgańskich korzeniach. Po inną pozycję niemieckiej klasyki literackiej sięgnął Christan Schwochow. Jego Lekcja niemieckiego osadzona jest co prawda w realiach współczesnych autorowi książki, Sigmundowi Lenzowi, ale jej tematyka – uwikłania sztuki w politykę – nic nie straciła na aktualności. O czasie i jego względności opowiada film niemiecko-japońskiej reżyserki Mariko Minoguchi Mój koniec. Twój początek. Turecki twórca Hüseyin Tabak przedstawia w Gipsy Queen historię Romki, byłej mistrzyni boksu, która walczy o przetrwanie we współczesnym Hamburgu. Wielka polityka i skrywane przez nią tajemnice to z kolei temat filmu Kryptonim Curveball Johannesa Nabera. Reżyser rekonstruuje w nim poszukiwania broni biologicznej w Iraku, której zastosowanie może wywołać skutki niepokojąco przypominające zakażenie koronawirusem. Jan-Ole Gerster w kameralnym obrazie Lara tematyzuje relacje między matką i wkraczającym w dorosłość synem, rozpoczynającym właśnie artystyczną karierę pianisty i kompozytora. W programie przeglądu znajdzie się także film dokumentalny. W tym roku będzie to oraz Bettiny Böhler poświęcony zmarłemu 10 lat temu wybitnemu niemieckiemu artyście i reżyserowi Christophowi Schlingensiefowi.

