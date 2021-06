12. Przegląd Nowego Kina Francuskiego

Program 12 edycji składa się z 11 filmów, z czego aż 6 zostało wybranych do zeszłorocznej edycji festiwalu w Cannes. Na pokazach przed­premierowych polscy widzowie obejrzą m.in. „DNA” (reż. Maiwenn), którego inspiracją była skomplikowana historia rodziny reżyserki i opar­ty na faktach film „Komedianci debiutanci” (reż. Emmanuel Courcol) o amatorskiej trupie aktorów przymierzających się do wystawienia jednej ze sztuk Samuela Becketta. Komediowy potencjał filmu doceniła Eu­ropejska Akademia Filmowa przyznając mu nagrodę dla najlepszej eu­ropejskiej komedii w 2020 roku. Inny wielokrotnie nagrodzony tytuł to „Żegnajcie, głupcy” (reż. Albert Dupontel), zdobywca 7 nagród Cezara 2021 w tym za najlepszy film, reżyserię i scenariusz. Prawdziwą gratką dla wszystkich kinomanów będzie niewątpliwie monumentalne dzieło zmarłego w tym roku Bertranda Taverniera „Podróż po historii kina francuskiego”. Na najmłodszych widzów natomiast czekają pokazy pięknego filmu animowanego „Podróż księcia” (reż. Jean-François Laguionie, Xavier Picard).

Weselny toast (Le Discours) reż. Laurent Tirard, Francja 2020, 88 min.

obsada : Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi

Wszyscy znamy wesela, z których chce się uciec i przemowy, których nie chcemy wygłaszać. Ciepły, dający nadzieję „Weselny toast" ma wszystko, za co uwielbiamy francuskie komedie. Adrien niedawno rozstał się z dziewczyną. A dokładnie to ona oświadczyła, że potrzebuje przerwy i zatrzasnęła za sobą drzwi. Kiedy więc zostaje poproszony o wygłoszenie tytułowego toastu na weselu siostry, kreśli w wyobraźni kolejne jego wersje i są to głównie scenariusze porażki. Rozpamiętując początki swojego związku i usiłując dociec, co poszło nie tak, bohater „Weselnego toastu" zerka pod stołem na telefon. Czy była odpowie na jego wiadomość?

Żegnajcie, głupcy (Adieu les cons) reż. Albert Dupontel, Francja 2019, 87 min.

obsada: Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié

Kiedy 43-letnia Suze Trappet dowiaduje się, że jest nieuleczalnie chora, postanawia odszukać dziecko, które zmuszona była oddać, gdy miała 15 lat. Na swojej drodze spotyka wypalonego zawodowo 50-latka JB oraz niewidomego archiwistę i niepoprawnego optymistę - pana Blina. Wspólnie rozpoczynają spektakularne, a zarazem nieprawdopodobne poszukiwania.

DNA (ADN) reż. Maiwenn, Francja 2020, 90 min.

obsada: Maiwenn, Fanny Ardant, Louis Garrel

Maiwenn, nagrodzona w Cannes reżyserka, powraca z mocnym i poruszającym portretem rodzinnym, czerpiącym z osobistej, złożonej historii. Lato w Paryżu, miasto pustoszeje. Neige regularnie odwiedza ukochanego dziadka w domu spokojnej starości. To on ją wychowywał i chronił przed toksyczną rodziną, w której od lat szaleje emocjonalna burza. Kiedy Emir umiera, wszystkie międzypokoleniowe nierozwiązane konflikty wracają z nową mocą i zmuszają Neige do zgłębienia swej tożsamości.

Pokój 212 (Chambre 212) reż. Christophe Honoré, Francja, Belgia, Luksemburg 2019, 87 min.

obsada: Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vincent Lacoste

Po dwudziestu latach małżeństwa Maria postanawia odejść. Pewnego wieczoru przenosi się do pokoju 212 w hotelu naprzeciwko domu. Stamtąd ma widok na swoje mieszkanie, męża, małżeństwo. Zastanawia się, czy podjęła słuszne decyzje. Liczne postaci z jej życia mają na ten temat swoje zdanie i chcą je zakomunikować.

Dyskretny urok niebezpiecznych myśli (Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait) reż. Emmanuel Mouret, Francja 2020, 124 min.

obsada: Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne

Daphné i Maxime dość nieoczekiwanie spotykają się na urokliwej francuskiej prowincji. Będąca w trzecim miesiącu ciąży kobieta wyjechała tam ze swoim partnerem François. Z kolei dla jego kuzyna Maxime’a to próba złapania równowagi po bolesnym rozstaniu. Kiedy okazuje się, że François musi na kilka dni wyjechać, bohaterowie natychmiast znajdują wspólny język i zbliżają się do siebie. Dzielą pełne rozczarowań i frustracji podobne związkowe doświadczenia, które poznajemy w serii retrospekcji. Szybko okazuje się, że gdy mowa jest o miłości, nic nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać.

Gagarine (Gagarine) reż. Fanny Liatard, Jérémy Trouilh, Francja 2020, 97 min.

obsada: Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven

Tym filmem zachwycili się krytycy „Variety”, „Indie Wire” i „Screen Daily”, nazywając go cudownym debiutem o wyjątkowej energii i sercu. 16-letni Youri spędził całe życie w Gagarine Towers, rozległym, paryskim kompleksie mieszkaniowym, będącym architektoniczną pozostałością po dawnej fascynacji komunizmem. Kiedy plany rozbiórki bloku i eksmisji jego społeczności stają się rzeczywistością, Youri postanawia stawić temu opór. Wraz ze swoimi przyjaciółmi, Dianą i Houssamem, rozpoczyna misję uratowania Gagarine – ich cennego, pełnego wspólnych przeżyć azylu – przekształcając go we własny „statek kosmiczny”…

„Gagarine” to wyjątkowo czuły film, który za pomocą ciepłych, delikatnych kolorów fantastycznie wydobywa magię z codzienności, a jednocześnie oddaje siłę charakteru bohatera.

Powrót (Revenir) reż. Jessica Palud, Francja 2019, 87 min.

obsada : Niels Schneider, Adele Exarchopoulos, Patrick d'Assumçao

Na wieść, że jego matka umiera, Thomas wraca po latach do rodzinnej wsi w południowo-wschodniej Francji. Wkrótce okazuje się, że zerwane relacje będzie nadzwyczaj trudno naprawić, ale niespodziewanie pojawia się szansa na stworzenie zupełnie nowych.

Lato ‘85 (Été 85) reż. François Ozon, Francja 2019, 100 min.

obsada : Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge

Namiętny romans na malowniczym francuskim wybrzeżu, pośród klimatycznych lat 80. – w tle wybrzmiewają hity The Cure i Roda Stewarta. Obserwujemy, jak między dwoma nastolatkami wybucha uczucie, które szybko i tragicznie się zakończy. Szesnastoletni Alexis właśnie przeprowadził się z rodzicami do Normandii. Ma literacki talent, ciekawość świata i obsesję na punkcie śmierci. Gdy pewnego dnia wypłynie za daleko na swojej małej łódce, uratuje go nieznajomy – posągowo piękny i pewny siebie David. Alexis traci dla niego głowę, ale ich wspólne szczęście nie potrwa długo… i skończy się na sali sądowej.

Komedianci debiutanci (Un triomphe) reż. Emmanuel Courcol, Francja 2019, 105 min.

obsada: Kad Merad, Marina Hands, Laurent Stocker

Zagraliby w stand-upie lub komedii. Etienne, aktor prowadzący warsztat teatralny w więzieniu, proponuje wystawić „Czekając na Godota” Samuela Becketta. Początkowo niechętna grupa kilku skazanych, z czasem angażuje się w próby poważnego przedsięwzięcia. Jest jednocześnie głośno, wesoło i filozoficznie. Wspólne wycieczki poza areszt zbliżają mężczyzn. Między reżyserem i aktorami rodzi się specyficzna więź. Jej zwieńczenie nastąpi podczas premiery w Paryżu.

Podnosząca na duchu komedia obyczajowa inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Podróż przez historię kina francuskiego (Voyage a travers le cinéma français) reż. Bertrand Tavernier, Francja 2016, 191 min.

„Praca obywatela i szpiega, badacza i malarza, kronikarza i człowieka żądnego przygód, tak doskonale opisało ją wielu autorów - od Casanovy po Gillesa Perraulta. Czyż nie jest to piękna definicja zawodu reżysera filmowego? Tak właśnie chcielibyśmy określić Renoira, Beckera, Vigo - twórcę „Atalanty”, Duviviera, a także Truffauta czy też Demy'ego. Również Maksa Ophülsa i Bressona. Oraz reżyserów mniej znanych, takich jak Grangier, Gréville czy Sacha, którzy jedną sceną lub jednym filmem rozpalają emocje, wydobywają zdumiewające prawdy. Chciałbym, aby ten film był wyrazem wdzięczności dla tych wszystkich reżyserów, scenarzystów, aktorów, muzyków, którzy pojawili się w moim życiu. Pamięć ogrzewa: ten film jest niczym wiaderko węgla na zimowe wieczory.” Bertrand Tavernier. Podróż księcia (Le Voyage du prince) reż. Jean-François Laguionie, Xavier Picard, Francja, Luksemburg 2019, 86 min.

Woda wyrzuca starego księcia na brzeg. Rannego i nieco zagubionego rozbitka znajduje Tom – chłopiec, którego rodzice są naukowcami. W ich domu przybysz dochodzi do siebie, zaprzyjaźnia się z troskliwym opiekunem i dzięki niemu z zafascynowaniem poznaje krainę, o której nie miał pojęcia. Niestety para naukowców widzi w tajemniczym gościu przede wszystkim niezwykle ciekawy obiekt badań i eksperymentów. Profesor Victor pragnie wykorzystać księcia do udowodnienia swojej naukowej tezy o istnieniu

Kina biorące udział w Przeglądzie: Kino Pod Baranami – Kraków, Kino Muza – Poznań, Klub Żak - Gdańsk, Kino Nowe Horyzonty - Wrocław, CKF Stylowy - Zamość, Kino Muranów - Warszawa, Kino Forum - Białystok, Kino Światowid - Katowice, Kino Charlie - Łódź, Awangarda 2 - Olsztyn, Kino Pionier - Szczecin, CSW Kino Centrum - Toruń, MCSW Elektrownia - Radom, Chatka Żaka – Lublin.





