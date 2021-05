Warszawski Teatr Capitol wraca do gry. Teatr wznowi swoją działalność już od 29 maja!

Nowy sezon teatralny otworzy uwielbiana przez widzów, francuska komedia „Alibi od zaraz” w gwiazdorskiej, siedmioosobowej obsadzie. Jest to pełna zaskakujących zwrotów akcji historia, w której przyłapany na zdradzie mąż wzbija się na wyżyny kreatywności, aby zapewnić sobie porządne alibi. Na poczekaniu wymyśla niedorzeczną historię i wciąga niedoszłą kochankę do wspólnego odgrywania absolutnie nieprzemyślanej farsy… Jakie alibi będzie najbardziej wiarygodne? W co uwierzy żona? Przekonacie się Państwo już w sobotę 29 maja o godzinie 19:00. W spektaklu w reżyserii Marcina Sławińskiego zagrają: Katarzyna Skrzynecka, Wojciech Wysocki, Małgorzata Ostrowska - Królikowska, Sławomira Łozińska, Aleksandra Grzelak, Stanisław Banasiuk oraz Marcel Borowiec.



Nie lada gratkę Teatr Capitol przygotował także dla najmłodszych widzów. Z myślą o familijnych spotkaniach z kulturą zaprasza do wspólnego świętowania Dnia Dziecka. W sobotę 29 maja podczas spektaklu „Cudowna Aladyna” dzieci odkryją w czyje ręce trafi dająca władzę zaczarowana lampa oraz znajdą odpowiedź na pytanie: czy spełnienie wszystkich życzeń może zagwarantować szczęście? Dzień później, w niedzielę 30 maja do świata baśni wszystkich przybyłych gości zabierze Pinokio. Na tym jednak nie koniec, bo już w sobotę 5 czerwca w ramach obchodów Dnia Dziecka Capitol zaprosi dzieci i młodzież na porywający musical „#kopciuszek.” To świetna okazja aby po tak długiej przerwie pokazać najmłodszym magię teatru i razem z nimi przenieść się do świata fantazji.

W dostępnym na stronie internetowej Teatru repertuarze Widzowie znajdą już także bilety na capitalne komedie i farsy w czerwcu oraz we wrześniu. Wkrótce w sprzedaży pojawią się bilety na przedstawienia w lipcu oraz w sierpniu. Teatr pracuje także nad repertuarem jesiennym, w którym nie zabraknie teatralnych nowości. Na wrzesień zaplanowana jest premiera spektaklu dla dzieci i młodzieży, w reżyserii Olafa Lubaszenki, a już w październiku na deskach Teatru Capitol zagości światowy hit teatralny Kochane Pieniążki (Funny Money) w reżyserii Jerzego Bończaka. Autorem tej cieszącej się ogromną popularnością sztuki jest brytyjski komediopisarz Ray Cooney.

W trosce o zdrowie wszystkich uczestników spektakli Teatr podjął współpracę z liderami rynku w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego. Przygotowano szereg rozwiązań, które zapewnią bezpieczny i komfortowy udział w spektaklach w obowiązującym reżimie sanitarnym.

