Historyczne rekordy na aukcji depozytów

1. Rekord na rynku prac Marka Włodarskiego



Datowane na początek lat 30. „Pożegnanie żołnierza” do 9 maja oglądać będzie można w warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej, po czym dzieło przewiezione zostanie na wystawę czasową Muzeum Naro-dowego we Lwowie. Jak wskazują eksperci, najcenniejsza na rynku praca Marka Włodarskiego to jedyny olejny obraz artysty z okresu czystego przedwojennego surrealizmu, jaki pozostaje w rękach prywatnych. W środę wieczorem, podczas stołecznej aukcji, dzieło zmieniło właściciela, przekraczając wraz z opłatami transakcyjnymi pułap 900 tys. zł.

- Podczas tej jednej aukcji obrót pracami Marka Włodarskiego przekroczył 1 mln zł, umacniając tylko silny trend wzrostowy widoczny od 2019 roku. O wartości tych obiektów zadecydowało jednak kilka czynników - oprócz rosnącego zainteresowania kolekcjonerów tym artystą, kluczowa była wyjątkowa historia wystawowa samych dzieł. Po raz pierwszy na polskim rynku kolekcjonerzy mieli okazję licytować obrazy, które fizycznie wiszą jeszcze na muzealnej wystawie - komentuje Iwona Wojnarowicz z domu aukcyjnego Libra, zapowia-dając następną aukcję na 24 marca. Tym razem pod młotek pójdą wyłącznie prace na papierze - szkice i wielobarwne gwasze - których autorem jest Marek Włodarski.







2. Najdroższy w historii obraz Karola Hillera



Mimo prawdziwie wizjonerskiego dorobku Karola Hillera, biogramy artysty sprawiają zwykle wrażenie sto-sunkowo krótkich - w 1939 r. jako czterdziestoparoletni doceniony już twórca został zamordowany przez gestapo w ramach tzw. Intelligenzaktion Litzmannstadt, czyli przeprowadzonej w lućmierskich lasach akcji mordowania polskiej inteligencji.

Jeden z zaledwie kilku olejnych obrazów artysty, jakie pojawiły się na aukcyjnym rynku, „Spichrz nad sta-wem” z 1925 r., do niedawna uznawany był jeszcze za dzieło zaginione. Obecnie pejzaż znajduje się w de-pozycie Muzeum Śląskiego w Katowicach, a podczas środowej aukcji ustanowił rekord na rynku prac arty-sty. Wylicytowany do 210 tys. zł obraz uznawany jest za jeden z najciekawszych krajobrazów Hillera, w którym całkowicie sielankowy, świetlisty widok - obijając się w jeziorze - tworzy grę czystych geometrycz-nych brył rodem z dzieł kubistów.







3. Najwyższa stawka za dzieło Edwarda Dwurnika



200 tys. zł - to najwyższa cena, do której wylicytowano dotychczas obraz Edwarda Dwurnika, a jednocze-śnie rekordowa wartość za płótno tego autora z czasów PRL. Odnosząca się do krwawego stłumienia strajków w kopalni „Wujek” praca „Kamień bronią ludu” powstała w 1982 r., wpisując się w najwyżej ceniony przez kolekcjonerów okres twórczości artysty. Jak wskazują wyniki aukcyjne z ostatnich pięciu lat, przecięt-na wartość olejnych obrazów Dwurnika z lat 60.-80. zwiększyła się aż o 101 proc., tymczasem średnia wszystkich wylicytowanych w tym okresie prac autora wzrosła o 18 proc. W przypadku środowego rekordu, na trend nałożyła się jednak historia wystawowa obrazu, a także pewien plan, jaki miał wobec niego sam malarz…

- „Kamień bronią ludu” to kultowa praca ze stanu wojennego, która wystawiana była w 2013 r. w Muzeum Narodowym w Krakowie. Spośród mnóstwa obrazów, które opuściły pracownię Edwarda Dwurnika, właśnie ten artysta postrzegał za wyjątkowy w swoim dorobku i wyraził intencję, żeby po jego śmierci znalazł się w muzeum - zauważa Iwona Wojnarowicz.



4. Rekord na rynku prac Jurry’ego Zielińskiego



Dwumetrowy, monumentalny portret ukazujący dumnie wypięte popiersie koguta to najdroższe wylicytowane na aukcji dzieło słynnego Jerzego Ryszarda Jurry’ego Zielińskiego. Krzyczący żywymi kontrastami „Strażnik” z 1970 r. ustanowił podczas środowej aukcji rekord 400 tys. zł - jak podaje dom aukcyjny Libra, była to jed-nocześnie największa wystawiona dotychczas na aukcję praca tego legendarnego buntownika.

Datowany na czasy ogólnej szarzyzny na ulicach, wielkoformatowy „Strażnik” pilnować mógłby idei samej niezależnej sztuki - pochodzący z cyklu „Zmowa rajskich banitów” kogut prezentuje się na obrazie jako barwny ptak lokalnego gatunku, dla którego nie ma miejsca w stadzie stworzonym z przeciętnego tłumu. Na co dzień dzieło oglądać można było na ekspozycji stałej Muzeum Okręgowego w Toruniu, choć jego w jego historii wystawowej wymienia się m.in. Zachętę oraz Muzeum Narodowe w Krakowie.



5. Polski rekord za pracę Władysława Strzemińskiego



Jak wynika z bazy danych Artprice, podczas marcowej aukcji muzealnych depozytów ustanowiono również krajowy rekord za dzieło osławionego łódzkiego awangardzisty, Władysława Strzemińskiego. Wykonany ołówkiem szkic „Jedyny ślad” przedstawia rozpływający się w powietrzu zarys oddalającej się postaci i sta-nowi jeden najcenniejszych w historii rysunków wylicytowanych na polskim rynku kolekcjonerskim.

- Trzeba pamiętać, że praca „Jedyny ślad” pochodząca z cyklu „Deportacje” to bardzo wczesny, datowany na 1940 r. zapis trwającej wojny. Wysoką cenę 180 tys. zł, jaką uzyskał na aukcji ten rysunek, trzeba też odnieść do jego unikatowej historii - eksponowano go w ramach ważnej wystawy w stołecznej Zachęcie, natomiast oparty na nim kolaż znajduje się w Izraelu, w zbiorach instytutu Yad Vashem - komentuje Iwona Wojnarowicz.

W ofercie galeryjnej domu aukcyjnego pozostają m.in. wystawiane przez muzea prace Andrzeja Wróblew-skiego, Erny Rosenstein, Witkacego, Jonasza Sterna czy Adama Marczyńskiego. O ich historii wystawowej przeczytać można w internetowym katalogu: https://artlibra.pl/aukcje/mistrzowie-malarstwa/

Autor: LM

