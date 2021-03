„GWIAZDA” Violletta Villas Wielka Rewia w Teatrze Sabat Małgorzaty Potockiej

Spektakl ten przypomni wiele wspaniałych utworów muzycznych oraz artystów występujących w tym samym czasie co Violetta Villas, na różnych etapach kariery Gwiazdy – od jej początków na polskich festiwalach, poprzez Paryż i Las Vegas do powrotu i występów artystki w Polsce. Przypomnimy piosenki między innymi Czesława Niemena, Stana Borysa, Katarzyny Sobczyk, Ireny Santor, Jerzego Połomskiego, Franka Sinatry i Elvis Presley i wielu innych.



W spektaklu zobaczą i usłyszą Państwo znakomitych wokalistów teatru Sabat, a w tytułową „Gwiazdę” wcieli się niezwykle utalentowana Dorota Ritz, wspaniale wykonująca zarówno partie operowe jak również utwory muzyki rozrywkowej – wszystko to w oprawie baletu Sabat, świetnej choreografii, specjalnie przygotowanej scenografii multimedialnej i nowych aranżacjach muzycznych.

Serdecznie zapraszamy

GWIAZDA

Scenariusz i Reżyseria: Małgorzata Potocka

Kierownictwo muzyczne: Iwo Orłowski, Sławomir Adamko

Choreografia: Małgorzata Potocka, Joanna Teśla, Julia Ławrenowa

Kostiumy: Małgorzata Potocka, Katarzyna Zagubieniak

Prowadzenie: Małgorzata Potocka, Jacek Mureno

Udział biorą:

W roli Gwiazdy – Dorota Ritz

Agnieszka Wojciechowska, Amirita, Mariusz Jaśko, Iwo Orłowski, Tomasz Czerski, Rafał Sadowski, Małgorzata Potocka, Jacek Mureno oraz Balet Sabat i tancerka akrobatyczna.

