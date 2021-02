Teatr Capitol otwiera się ponownie w Walentynki

W walentynkową niedzielę, stołeczny teatr zaprasza widzów na światowy hit teatralny „O co biega?” w gwiazdorskiej, dziewięcioosobowej obsadzie. Sztuka zostanie wystawiona dwa razy, o godzinie 15:00 oraz o godzinie 19:00. W spektaklu, w reżyserii Marcina Słowińskiego zagrają m.in. Olga Bończyk, Maciej Damięcki, Anna Czartoryska -Niemczycka oraz Wojciech Majchrzak. Jest to pełna zaskakujących zwrotów akcji historia, która z minuty na minutę, choć wydaje się to już niemożliwe, staje się jeszcze śmieszniejsza. Do samego końca nie wiadomo, kto jeszcze pojawi się nagle w drzwiach lub niespodziewanie wyskoczy z szafy! To prawdziwy maraton śmiechu z wiszącą w powietrzu aferą obyczajową i koloratką w roli głównej.

"Wykrywacz Kłamstw" fot.Cezary Piwowarski

Sobota 20 lutego, zapowiada się równie ciekawie. Tego dnia Teatr Capitol zaprasza widzów na sztukę pt.”Wykrywacz Kłamstw” - rosyjską, dynamiczną komedię małżeńską w brawurowej obsadzie: Anna Gornostaj, Olaf Lubaszenko i Kacper Kuszewski. W spektaklu zobaczymy historię wieloletniego małżeństwa, w którego mieszkaniu zjawia się hipnotyzer… Rozhisteryzowana żona chce, aby odnalazł pieniądze schowane przez jej lubiącego zaglądać do kieliszka męża.

W transie wychodzą na jaw kompromitujące szczegóły, a małżeński konflikt wisi na włosku. Los jest jednak przewrotny – sprytny mąż znajduje szansę aby odegrać się na pyskatej żonie. Świętoszkowata żona okazuje się mieć zdecydowanie więcej za uszami… Jak zakończy ten seans szczerości? Czy aby na pewno dobrze wiedzieć o sobie dosłownie wszystko? Czy prawda odkryta po latach, może zniszczyć małżeństwo? Co na to wszystko początkujący hipnotyzer i czy uda mu się wybrnąć ze szponów małżeńskiego absurdu? Na te wszystkie pytania poznacie Państwo odpowiedź uczestnicząc w spektaklu.

"O co biega?" fot.Cezary Piwowarski

W trosce o zdrowie wszystkich uczestników spektakli Teatr podjął współpracę z liderami rynku w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego. Przygotowano szereg rozwiązań, które zapewnią bezpieczny i komfortowy udział w spektaklach w obowiązującym reżimie sanitarnym.

