Nie żyje Krzysztof Kowalewski. Bułhakow i Tym pisali dla niego role

W 2017 r. Kowalewski powrócił do Kielc, by w spektaklu „1946” Tomasza Śpiewaka i Remigiusza Brzyka, zagrać aktora, który nagrał audiobook „Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu” ks. Piotra Skargi z antysemickim motywem „Męczeństwa Pacholecia Symona Trydenckiego od Żydów umęczonego” – nie zdającego sobie sprawy, że sam ma żydowskiego pochodzenie. Krzysztof Kowalewski dowiedział się o swoich korzeniach w dniu kieleckiego pogromu.

Mawiał, że, stara się być pogodny, jednak w granicach rozsądku, co mogło być także wynikiem rodzinnych doświadczeń. Ojciec Cyprian Leon, uczestnik wojny z bolszewikami i III powstania śląskiego, był dyrektorem papierni w Jeziornej. Jako oficer rezerwy Wojska Polskiego został zamordowany przez NKWD w Charkowie. Matka Elżbieta urodzona we Lwowie, z domu Herszaft, przed wojną była aktorką najlepszych polskich teatrów. Z wojennej Warszawy wyjechała z Krzysztofem do Kielc, uciekając przed szmalcownikami. Po zakończeniu wojny znowu stała się ofiarą antysemickich szykan w zespole kieleckiego teatru. Z kolei od Krzysztofa domagano się, by udowodnił pochodzenie, mówiąc pacierz. To było na dwa dni przed kieleckim pogromem. Dzień po nim z matką uciekli do Warszawy.

Pozornie niefrasobliwe komediowe role Krzysztofa Kowalewskiego były w istocie kreacjami. Mistrzowsko grał ludzi wycofanych, roztargnionych, zanurzonych w wewnętrznym świecie, ceniących sobie święty spokój. Broniący go tak jak w słuchowisku Jacka Janczarskiego Pan Sułek, który mówi Pani Elizie, ludzkości i światu: „Cicho tam!”. A mimo to bohaterowie Kowalewskiego

ciągle byli przez ludzi, świat i los niepokojeni. Tak jak w tragikomedii Thomasa Bernharda, gdzie prowincjonalnemu karczmarzowi zwalił się na głowę tytułowy „Komediant” z piekłem ludzkich ambicji i śmieszności, grany przez Tadeusza Łomnickiego. Tak jak w „Brunecie wieczorową porą” Stanisława Barei. Oto Michał Roman, korzystając z wyjazdu rodziny, próbuje dokończyć korektę, zadawalając się kaszanką i kielichem „Żytniej” na sen. Tymczasem życie wciąga go w absurdalną aferę kryminalną.

Kluczem do postaci Krzysztofa Kowalewskiego było też mistrzowskie kreowanie ludzkiej śmieszności, jaką zdradza molierowski Pan Jourdain, który nie wiedział, że mówi prozą. W rolach Kowalewskiego oznaczało to, że bohaterowie nie zdają sobie sprawy, iż są głupsi niż myślą. Zaś prozaiczni zwłaszcza wtedy, gdy poczuciem lepszości dają się skusić własnej pysze i wyzwaniom, na których łamią sobie zęby. Albo ośmieszają, bo załatwiając własne sprawy i interesy – wcześniej czy później spotykają sprytniejszych od siebie. Tak jak w „Co mi zrobisz jak mnie złapiesz” Barei, gdzie dobrze ustawionego kombinatora Tadeusza Krzakoskiego, dyrektora "Pol-Pimu", gubi przypadkowy romans z córką partyjnego oficjela, a wykańcza cwańszy zastępca Tadeusz Dudała (Stanisław Tym).

Jeden z wariantów takiego losu Kowalewski zagrał jako Jan Hochwander, kierownik produkcji filmu "Ostatnia paróweczka hrabiego Barry Kenta", który daje się wykorzystać jeszcze większemu kombinatorowi, czyli Ryszardowi Ochódzkiemu (Stanisław Tym) w polskiej komedii wszechczasów, czyli „Misiu” Barei. Bohater Kowalewskiego padał też ofiarą swojej pazerności w „Mistrzu i Małgorzacie” w reżyserii Macieja Englerta. Łapownik Nikanor Bosy przyznał się do winy słynną frazą „Brałem, ale tylko nasze, radzieckie” - jakby Michaił Bułhakow skroił ją specjalnie dla Kowalewskiego.

O tym jak niewiele dzieli człowieka od bycia ofiarą oszustwa do tumanienia innych – aktor pokazał, grając u Jerzego Hoffmana najpierw Rocha Kowalskiego w „Potopie”, a później Zagłobę w „Ogniem i mieczem”. Rewelacyjnie ożywił typ antycznego Żołnierza Samochwała i szekspirowskiego Fallstafa. Ale potrafił też pokazać jak cwaniak staje się groźnym chamem (Edek w „Tangu” i Pełnomocnik w „Ambasadorze” Mrożka we Współczesnym, gdzie grał od 1977).

Nie od początku był najlepszym pośród komików. Mając za profesorów takich wybitnych artystów jak Maria Wiercińska, Stanisława Perzanowska czy Aleksander Bardini, w kinie zadebiutował w „Krzyżakach” Forda (1960). Zagrał łucznika krzyżackiego, a pod koniec lat 60-tych był mistrzem reżyserowania pojedynków szermierczych w teatrach całego kraju.

Komedie pełną parą zaczął grać po 1970 r. w Studenckim Teatrze Satyryków, gdzie zetknął się m. in. z Jerzym Markuszewskim. To on powierzył mu bez wahania rolę Pana Sułka, której nie mógł przyjąć Kazimierz Kaczor.

W marcu 1975 r. w Tymowskich „Rozmowach przy wycinaniu lasu” w reżyserii Edwarda Dziewońskiego (Teatr Kwadrat) Kowalewski zagrał Siekierowego, który otworzył mu drogę do wielkich komedii Barei z udziałem Stanisława Tyma. A Tym napisał dla niego także postać Zygmunta Molibdena - najpierw pułkownika SB („Rozmowy kontrolowane”), a już w wolnej Polsce komendanta policji w Suwałkach („Ryś”).

Z drugą żoną Ewą Wiśniewską Krzysztof Kowalewski zagrał w „Co mi zrobisz jak mnie złapiesz”, gdzie owocem zdrady jest dziecko, zaś z ostatnią, Agnieszką Suchorą m. in. w sitcomie „Daleko od noszy” ordynatora Łubicza, a można w nim dostrzec podobieństwo do Hochwandera, jak się okazuje nieśmiertelnego.