Kupujemy używane książki. Na co warto zwrócić uwagę?

Sprawdź, od czego zależy cena książek





To oczywiste, że w większości przypadków kupowanie książek z drugiej ręki jest podyktowane względami finansowymi, dlatego analizując poszczególne oferty, staraj się skalkulować kwestię ceny. Po pierwszej, sprawdź, ile kosztuje nowy egzemplarz. Dzięki temu będziesz w stanie ocenić czy kupno używanej książki jest rzeczywiście finansowo uzasadnione. Poza tym, pamiętaj, że na cenę książki wpływa bardzo często jej stan, dlatego określ, jak dużo ewentualnych zniszczeń jesteś w stanie zaakceptować. Jeżeli książka, którą chcesz kupić jest jedną z serii, upewnij się, że sprzedający nie posiada oferty sprzedaży wszystkich książek z danego kompletu, w niższej cenie. To częsta praktyka – w ten sposób właściciel książek może szybciej je sprzedać, a Ty od razu zbudujesz pożądaną kolekcję.

Nie bój się prosić o dodatkowe zdjęcia





Jeżeli zależy Ci na konkretnym stanie książki, dokładnie obejrzyj zamieszczane przez sprzedającego zdjęcia i, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, poproś o dodatkowe informacje, a nawet fotografie, które będą lepiej dokumentowały wygląd kupowanego egzemplarza. Oczywiście, te wskazówki dotyczą zakupów internetowych. Osoby, które chcą dobrze obejrzeć książkę przed podjęciem decyzji o jej kupni, mogą zdecydować się na polowanie w sklepach stacjonarnych. Nie zapominaj również o tym, że nawet jeśli książka jest bardzo zniszczona, ale zależy Ci na jej posiadaniu (na przykład z uwagi na konkretne wydanie), niektóre zniszczenia można naprawić samodzielnie. Luźne, odklejające się kartki wystarczy potraktować specjalną taśmą biblioteczną.

Targuj się!





Kupując używane książki, nie zapominaj o starym dobrym zwyczaju, jakim jest targowanie się. Naturalnie, w przypadku sklepów taka opcja nie będzie zazwyczaj wchodziła w grę, ale jeżeli chcesz kupić książkę od jej właściciela, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zapytać o możliwą obniżkę ceny, zwłaszcza jeśli do kosztów zakupu musisz doliczyć również przesyłkę. Takie pytanie jest tym bardziej uzasadnione, jeśli u tego samego sprzedawcy kupujesz kilka różnych egzemplarzy lub jesteś stałym, regularnym klientem.

Gdzie kupisz używane książki?





Kupowanie używanych książek to częsta praktyka, po pierwsze, z uwagi na możliwe oszczędności, a po drugie, przez wzgląd na to, że często w ten sposób możesz upolować wydania, na których szczególnie Ci zależy. Wiesz już, że kupując egzemplarze książkowe z drugiej ręki musisz zwrócić uwagę na cenę (również cenę dostawy, jeżeli decydujesz się na zakupy w Internecie) oraz stan oferowanych książek, ale gdzie właściwie szukać takich pozycji? Koniecznie regularnie zaglądaj do antykwariatów (stacjonarnych i internetowych). W przypadku sklepów online, sprawdzaj zakładki z wyprzedażami i promocjami – czasami w tych miejscach można natknąć się na naprawdę ciekawe propozycje cenowe. Jeżeli antykwariat internetowy, w którym składasz zamówienie ma swój sklep stacjonarny, sprawdź, czy istnieje opcja bezpłatnego odbioru osobistego kupionych książek – w ten sposób zaoszczędzisz na kosztach wysyłki, oczywiście, o ile mieszkasz w pobliżu stacjonarnego punktu.

Poza antykwariatami, sprawdź także ofertę skupów książek, które jednocześnie prowadzą ich sprzedaż, takich jak SkupSzop. Bogata oferta lektur, jaką często podobne skupy mogą zaoferować swoim klientom to jedno, ale weź pod uwagę również opcję zrobienia porządków w swojej domowej biblioteczce i sprzedaży tych książek, które z jakiś powodów nie przypadły Ci do gustu lub których chcesz się pozbyć. Dodatkowe środki, które w ten sposób zyskasz możesz przeznaczyć na zakup interesujących Cię egzemplarzy. Używane książki kupisz również na aukcjach internetowych, targach staroci, wyprzedażach garażowych itp., ale my polecamy Ci również regularne przeglądanie grup sprzedażowych działających w social mediach. Takie grupy często działają naprawdę bardzo prężnię, co pozwala na upolowanie ciekawych książek w konkurencyjnych cenach.

