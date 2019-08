Fest Festival 2019. Uczcij koniec wakacji na nowym festiwalu w Chorzowie

W piątek i sobotę (23-24 sierpnia) Park Śląski w Chorzowie zmieni się w jedyne w swoim rodzaju, zupełnie samodzielne miasteczko festiwalowe. Wszystko za sprawą Fest Festivalu, imprezy skierowanej w fanów najróżniejszych gatunków muzycznych od hip hopu przez rockowe brzmienia do elektro. Każdy kto ceni sobie szaleństwa w przyjacielskiej atmosferze, zabawę bez ograniczeń i ekologiczne podejście do życia doceni śląską imprezę.

Gdzie kupić bilety i ile kosztują?

Bilety na Fest Festival można kupić w Empik Bilety w cenie 289 złotych za dwudniowy karnet, zaś bilety jednodniowe za 179 złotych. Do karnetów można dobrać opcję z campingiem, która kosztuje 100 złotych, a umożliwia zabawę na terenie festiwalu przez ponad 50 godzin.

Kto zagra koncerty na Fest Festival?

Najważniejszym punktem Fest Festivalu jest oczywiście jego różnorodny line-up złożony z polskich i zagranicznych gwiazd. Podczas dwóch dni trwania imprezy usłyszymy m.in. zjawiskową Roisin Murphy, przywracające modę na muzykę ludową dziewczyny z zespołu Tulia, angielski elektropop spod znaku Metronomy czy kawałki Sokoła z jego świetnie przyjętego solowego krążka o tytule “Wojtek Sokół”. Bezsprzecznie największymi gwiazdami festiwalu będą niezwykle uzdolniony Jaden Smith, norweski producent muzyczny i Dj Alan Walker i weterani hip hopu z Wu-Tang Clan. Specjalny set Dj zapraszają także chłopaki z Disclosure.

Do dyspozycji uczestników poza scenami koncertowymi będą także trzy oddzielne sceny poświęcone różnym gatunkom muzyki elektronicznej: Krąg Taneczny by Smolna, Astral Stage by Goadupa Festival, Raban Stage by 175 BPM.

Atrakcje na Fest Festival

Fest Festival to nie tylko świetne koncerty, ale także urokliwy camping zlokalizowany w centrum Parku Śląskiego i dodatkowe strefy z atrakcjami, w których będzie można odpocząć od koncertowych wrażeń. Z terenu festiwalu właściwie nie będzie trzeba wchodzić, bo na campingu znajdziemy sklep spożywczy, czynną całą dobę strefę gastronomiczną, kawiarnię z miejscem do chilloutu a nawet siłownię plenerową.

Na uczestników będzie też czekać świetnie wyposażone miasteczko festiwalowe. Czas między kolejnymi koncertami będzie można spędzić np. w Strefie Fashion, gdzie swoje kolekcje zaprezentują młodzi, zdolni polscy projektanci czy w Wiosce Wina, w której będzie można delektować się tym trunkiem, a także pysznymi tapasami. A kto będzie potrzebował naładować baterię może udać się do strefy z food truckami, gdzie karmić będzie wiele wozów z różnorodną kuchnią lub do Strefy Chillu, w której w otoczeniu parkowej zieleni będzie można się zrelaksować na wygodnych hamakach, leżakach i pufach.

Fest Festival myśli ekologicznie

Jednym z głównych założeń festiwalu jest podejmowanie proekologicznych działań. Dlatego na terenie miasteczka festiwalowego będzie się znajdował punkt z darmową wodą pitną, z którego będzie można skorzystać w dowolnym momencie. Na terenie festiwalu zlokalizowane będą także kontenery umożliwiające recykling śmieci. A co najważniejsze - zapomnijcie o festiwalowym horrorze przelewania napojów z butelek do jednorazowych plastikowych kubków - będą one podawane bezpośrednio w butelkach.