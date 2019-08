Najlepsze kampanie reklamowe w historii Burger Kinga

Przez ponad 60 lat działalności Burger King wyemitował niemalże niezliczoną liczbę telewizyjnych spotów i zorganizował mnóstwo świetnych akcji promocyjnych. Niektóre z tych działań miały charakter pionierski, a wiele na stałe zapisało się w historii światowego marketingu kulinarnego. Oto subiektywne zestawienie najciekawszych kampanii reklamowych Burger Kinga.

Burger King i filmy

Burger King kocha kino, a kino kocha Burger Kinga. Dołączanie filmowych gadżetów (figurek, naklejek, breloczków itp.) do zestawów z burgerami, frytkami i napojem było szalenie modne w latach 90. i na początku lat 2000. Do dziś wiele marek chętnie sięga po tę metodę promocji. Ale mało kto wie, że jedną z pierwszych firm z branży gastronomicznej, które wybrały ten kierunek, był właśnie Burger King. W 1977 roku Burger King nawiązał współpracę z Georgem Lucasem i partnerował Lucasfilm przy promocji kultowych Gwiezdnych Wojen. Kampania – polegająca na sprzedaży okularów z głównymi bohaterami filmy – okazała się wielkim sukcesem i przyniosła znaczne korzyści obu stronom. Współpracę kontynuowano przy dwóch kolejnych filmach gwiezdnej sagi: Imperium Kontratakuje i Powrót Jedi. Ostatnia dekada XX wieku to szereg owocnych i uwielbianych przez amerykańskich klientów Burger Kinga „sprzedaży wiązanych” skupionych wokół produkcji Disneya: Piękna i Bestia (1991), Aladyn (1992), Król Lew (1994), Pocahontas (1995), Toy Story (1995).

Burger King i Simpsonowie

Burger Kinga i Simpsonów, uwielbianych na całym świecie bohaterów popularnej kreskówki Matta Groeninga, łączyła wieloletnia przyjaźń. Lata 1990-2007 miłośnikom obu marek przyniosły kilka serii atrakcyjnych figurek oraz wiele kapitalnych reklam. Amerykańscy telewidzowie mogli zobaczyć m.in., jak Homer Simpson „wynajduje dla Burgar Kinga nową kanapkę” lub jak próbuje nagrać reklamę słynnego Whoppera.

Burger King i konkurencja

Kampanie reklamowe bazujące na delikatnych drwinach z konkurencji, wzajemnych uszczypliwościach i docinkach to dość powszechna praktyka. Wystarczy wymienić tutaj rywalizację takich firm jak Apple i PC, FedEx i DHL czy Pepsi i Coca-Cola. W tej niełatwej gałęzi reklamy Burger Kingowi udało się osiągnąć prawdziwe mistrzostwo. Reklamowe starcia Burger Kinga i jego największego konkurenta na rynku to obszerny i szalenie interesujący materiał, z którym powinien się zapoznać każdy szanujący się student marketingu. Nikt już dziś właściwie nie pamięta, kto i kiedy rozpoczął te zaczepne kampanie. Jedna marka robiła jakiś krok, druga jej odpowiadała. I tak przez wiele, wiele lat. Do najlepszych i najzabawniejszych posunięć Burger Kinga należą reklama, na której widzimy charakterystycznego klauna, jak ukradkiem kupuje kanapki w Burger Kingu, oraz bilbordy, na których Whooper bezskutecznie próbuje wcisnąć się do opakowania flagowej kanapki konkurencji.

Burger King i celebryci

Z Burger Kingiem chętnie współpracują gwiazdy telewizji, kina i sportu. Marka wie jednak, że samo pokazanie celebryty w reklamie to za mało. Każdy spot to starannie przemyślana i dopieszczona telewizyjna perełka. Connor McGregor zajadający się pikantną kanapką z kurczakiem na pokładzie swojego prywatnego odrzutowca. Jay Leno wjeżdżający do Burger Kinga jednym z samochodów ze swojej słynnej kolekcji. David Beckham zamawiający truskawkowego shake'a i przy okazji rozkochujący w sobie uroczą kasjerkę (i kasjera). Sofia Vergara jako pracowniczka sieci i z wdziękiem przygotowywana przez nią sałatka z kurczakiem. Koszykarz Tracy McGrady rywalizujący 1na1 z Królem, maskotką sieci… Wybór najlepszej reklamy Burger Kinga ze znaną osobistością w roli głównej nie jest łatwym zadaniem.

Burger King i Andy Warhol

Kiedy wydawało się, że Burger King w kwestii reklamy wyeksploatował już wszystkie możliwe wątki, w lutym 2019 marka po raz kolejny zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał. Podczas największej telewizyjnej oglądalności w USA, czyli w bloku reklamowym w czasie Super Bowl, Burger King wyemitował 45-sekundowy spot, w którym Andy Warhol, zmarły w 1987 legendarny artysta, siedzi przy stole, rozpakowuje i zjada ze smakiem kanapę Whopper. Było to autentyczne nagranie z 1982 roku – fragment duńskiego filmu Jorgena Leth „66 scen z Ameryki”. Reklamy przygotowywane z myślą o Super Bowl to zazwyczaj najdroższe i najbardziej efektowne produkcje: pełne akcji, wybuchów, pościgów i efektów specjalnych. Minimalistyczna i statyczna propozycja Burger Kinga zaszokowała świat reklamy. Inspiracją dla tego pomysłu była jedna z wypowiedzi artysty: „Wspaniałe w tym kraju jest to, że Ameryka zapoczątkowała tradycję, w której najbogatsi konsumenci kupują zasadniczo te same rzeczy, co biedacy”. Przesłanie reklamy było proste i piękne: produkty Burger Kinga są dla wszystkich, dla znanych i anonimowych, dla bogatych i biednych, dla sportowców, dla artystów, dla polityków, dla pracowników korporacji i kelnerów…