Lato z klasyką!

Klasyka gatunku

„Maria” to prawdziwy fenomen! Ten serwis z białej porcelany można bez wahania określić jednym z najbardziej znanych zestawów, o czym świadczy 5.000.000 filiżanek i 15.000.000 talerzy sprzedanych zaledwie w ciągu ostatnich 25 lat. Kolekcję na przestrzeni ponad 100 lat pokryło aż 200 różnych dekoracji, a dziś składa się na nią aż 80 elementów dostępnych w regularnej ofercie. Wśród nich znajdują się zarówno tradycyjne części, jak i prawdziwe perełki kuszące koneserów kultury stołu, np. koziołek pod nóż czy korek do karafki. Pojawiające się co roku nowości dowodzą, że „Maria” idzie z duchem czasu nieustannie zaskakując miłośników „białego złota” nowymi formami i motywami.

Królewskie zdobienia

W kategorii dekoracji nie ma też sobie równych serwis "Sanssouci", który święcił tryumfy jeszcze zanim ikoną marki Rosenthal stała się "Biała Maria". Miłośnicy klasycznej porcelany także i dzisiaj doceniają jego delikatny kremowy odcień, który doskonale współgra z reliefowymi zdobieniami. Inspiracją dla nich były stiukowe dekoracje wnętrz w pałacu Sanssouci w Poczdamie, czemu serwis zawdzięcza swoją nazwę. Mniej popularnym wariantem kolekcji „Sanssouci” jest wersja biała, pozbawiona złoceń, która z tego względu zwraca uwagę bardziej współczesnym, uniwersalnym charakterem.

Nowoczesne poszukiwania

Mówiąc o klasycznych serwisach nie sposób nie wspomnieć o dekoracjach. Motywy kwiatowe to jeden z najbardziej znanych i popularnych od wieków sposobów zdobienia porcelany. Mimo długiej tradycji jest on wciąż poddawany reinterpretacjom, a kompozycje inspirowane kwitnącymi „pięknościami” pokrywają kolejne, także nowoczesne, kolekcje. Częstym przypadkiem jest też poszukiwanie nowych wzorów dla znanych, klasycznych kolekcji. Doskonałym przykładem są tu propozycje szwajcarskiej projektantki Reguli Stüdli. To właśnie zdobienia jej autorstwa odmieniły tradycyjne serwisy „Maria” i „Sanssouci”. Wersje „Maria Róża” i „Sanssouci Blue” nie tylko harmonijnie łączą klasyczną formę z kwiatową dekoracją, ale także zaskakują świeżością. Stüdli stawiając na nowoczesne techniki, komponuje zdigitalizowane motywy poddane cyfrowej "obróbce". Efekt zachwyca lekkością i odmienia znane wzory nadając im aktualnego wymiaru.

Lato z klasyką!

Już niebawem Rosenthal zaskoczy nową odsłoną klasycznego serwisu „Maria”, która została opracowana specjalnie z okazji jubileuszu 30 lat marki w Polsce. "Maria Flowers" będzie wynikiem poszukiwań uwspółcześnionej kompozycji kwiatowej. Póki co na miłośników klasycznych porcelanowych wzorów czeka oferta „Lato z klasyką”: dokonując zakupu produktów Rosenthal o wartości 2500 pln z klasycznych kolekcji można odebrać bonus i za symboliczne 1 pln wybrać dowolne produkty dostępne w ofercie o łącznej wartości 1000 pln. Szczegóły: www.rosenthal.pl

Materiał Promocyjny