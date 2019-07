Nie żyje Bogusław Schaeffer

To jego wizja i dramaty pomogły ukształtować Jana Peszka, Mikołaja Grabowskiego i jego teatr z udziałem Iwony Bielskiej, Andrzeja Grabowskiego, Jana Frycza i Tomasza Karolaka. Było to możliwe m.in. dzięki doświadczeniom grupy MW2 założonej w 1962 r. przez Adama Kaczyńskiego.

Urodził się 6 czerwca 1929 r. we Lwowie. W roku 1946 zaczął się uczyć gry na skrzypcach i teorii muzyki w Opolu. Do 1953 r. studiował kompozycję u Artura Malawskiego w Krakowie, a jednocześnie muzykologię, co zaowocowało pracą o Witoldzie Lutosławskim. Jego wczesne kompozycje to „Poezje Guillaume’a Appolinaire’a” na sopran i orkiestrę (1949) oraz awangardowa „Muzyka na kwartet smyczkowy” (1954).